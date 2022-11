Deze West-Vlaming mag op kosten van Qatar naar WK: “Aan de Rode Duivels heb ik al een klein appartement gespendeerd”

Zondag start het WK in Qatar. Alvast één West-Vlaming zal daar live bij zijn: Ludo Rollenberg uit Blankenberge. Zijn naam zal misschien een belletje doen rinkelen: hij is sinds jaar en dag de grootste supporter van de Rode Duivels. Die titel leverde hem nu een ferme verrassing op: hij mag er het Belgische supporterslegioen leiden. Zijn zesde WK-trip zal zo betaald worden door het gastland.

De laatste tien jaar worden de manschappen van Roberto Martinez door tienduizenden supporters aangemoedigd, maar ooit was het anders. Toen onze nationale voetbaltrots amper een deuk in een pakje boter kon trappen, waren tricolore supporters een zeldzaamheid. Zoals Ludo Rollenberg (60). Hij staat al bijna dertig jaar pal achter onze Rode Duivels.

“Het dieptepunt moet Armenië-België in september 2009 geweest zijn”, glimlacht de Blankenbergse onderhoudsman. “Tijdens de kwalificatiematch voor het WK in 2010 was ik er de enige supporter. Letterlijk de enige, hé. Maar als fan moet je er altijd staan. In goeie en in kwade dagen.”

Deel van de familie

De liefde voor de Duivels ontstond zo’n veertig jaar geleden. “Begin jaren tachtig hadden we ook een gouden generatie. Pfaff, Ceulemans, Gerets… Net als nu stuk voor stuk internationale toppers. Ik trok toen af en toe naar de Heizel om ze aan te moedigen, maar sinds het WK in 1994 in de VS heb ik amper nog een match gemist.”

“Sindsdien maakte ik alle EK’s en WK’s ter plekke mee. Het Koning Boudewijnstadion is mijn tweede thuis en ook op verplaatsing trek ik vrijwel altijd mee. Ik kan het gewoon niet laten. Het is een microbe.”

Hoeveel keer Ludo zijn geliefde Duivels al live aan het werk heeft gezien, kan hij niet exact zeggen. “Ik heb geen Exelleke waarin ik alles nauwgezet noteer”, grijnst hij. “Maar ik denk dat ik al aan minstens driehonderd matchen zit.”

En dat maakt Ludo part of the family. “Zeker toen het wat minder ging. Dan mocht ik gewoon mee met het spelersvliegtuig en volgde ik de match soms zelfs vanop de persbanken. De voetbalbond zorgde toen voor een accreditatie. De spelers kenden me toen ook. Met Gert Verheyen en Philippe Clement heb ik een goeie band en oud-bondsvoorzitter Michel D’Hooghe ken ik ook persoonlijk.”

Arbiter voor Lukaku

Met de huidige generatie is de connectie iets minder sterk. “Begrijpelijk”, zegt Ludo. “Het zijn allemaal wereldsterren. Al heb ik als amateurscheidsrechter wel nog een wedstrijd van Lukaku bij de preminiemen in goeie banen geleid. Hij speelde toen bij Boom FC. Al betwijfel ik of hij dat nog zal weten.”

Sinds 2014 beleeft Ludo opnieuw hoogdagen. “Het WK in Rusland in 2018 was van begin tot einde genieten. En de kwartfinale op het EK in Frankrijk in 2016, in Rijsel tegen Wales, was de max. Met 20.000 Belgen namen we de stad gewoon over. Alleen jammer van het resultaat.”

Ludo Rollenberg: “Ik geloof dat ik intussen zo’n 300 matchen van de Rode Duivels live heb gezien.” (foto Kurt) © Kurt Desplenter Foto Kurt

Qatar moet een nieuw hoogtepunt worden voor de grootste Rode Duivelsfan die ons land ooit gekend heeft. “We trekken er met een bende van dertien vrienden naartoe. Onze vliegtickets en logement hebben we al maanden voor de loting vastgelegd, om de prijs te drukken. Voor nog geen 400 euro vliegen we naar Qatar en we zullen ter plekke een villa delen die ons 1.250 euro per persoon kost. Valt toch goed mee?”

Ludo hoeft zelfs nog veel minder diep in de geldbuidel te tasten. Toen het organiserende comité van het WK in Qatar op zoek was naar fan leaders uit de deelnemende landen, werd ook Ludo gecontacteerd. Hij behoort tot het kransje van twintig Belgische fans die door het gastland uitgenodigd is om het WK te volgen.

“Een kans die ik niet kon laten liggen”, zegt hij. “Dit wordt mijn zesde WK, maar het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. De voorbije dertig jaar heb ik een klein appartement aan onze Duivels uitgegeven, maar een hobby kost nu eenmaal geld.”

Maar nu dus iets minder. “De enige voorwaarde die Qatar oplegt, is dat we de openingsmatch van zondag (Qatar-Ecuador, red.) bijwonen. Ik las in de media al verhalen over een gedragscode die zou bepalen wat je als uitgenodigde fan wel en niet mag doen, maar die heb ik nooit gezien”, benadrukt hij. “Laat staan dat ik het ondertekend heb.”

Gouden trofee

Dat het WK in Qatar veel controverse opwekt, wil Ludo nuanceren. “Ik kan begrijpen dat de toewijzing de wenkbrauwen doet fronsen. Dat er arbeiders om het leven gekomen zijn tijdens de bouw van de stadions, trek ik niet in twijfel.”

“Maar ook rond de WK’s in Rusland en Brazilië hing een schandaalsfeertje. De favela’s die weggemoffeld werden, Rusland die het WK zou gekocht hebben… Geef Qatar een kans. Ik ben er zeker van dat het één groot feest zal worden.”

Een beeld uit 2009 in Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Ludo Rolleberg was er de enige fan die de Rode Duivels achterna was gereisd. © BELGA

Ludo is klaar om onze Rode Duivels naar de overwinning te schreeuwen, maar in eigen land raakt de WK-sfeer maar niet op temperatuur. “Dat kan ik begrijpen”, klinkt het. “Een WK in de herfst is geen evidentie. Maar laat ons woensdag tegen Canada winnen en het zal ook hier ontploffen. Daar ben ik zeker van.”

“Ik zie ons de poulefase probleemloos overleven, daarna is alles mogelijk. Mijn verblijf ligt tot 19 december vast, de dag na de finale. Ik hoop dat ik pas dan opnieuw het vliegtuig naar België op moet. En dat Kevin De Bruyne die gouden trofee op de Grote Markt van Brussel mag tonen. Het zou ook voor mij de kers op de taart van de voorbije drie decennia zijn.”