Devolder Sport (RLV) uit Ingelmunster is aan laatste seizoen bezig: “Al jaren geen instroom van jonge spelers”

Het mag gezegd dat Devolder Sport, het team van Frank Devolder, in de A-reeks van het Roeselaars Liefhebbersvoetbal een stevige reputatie heeft opgebouwd. De ploeg werd 20 keer kampioen in die 31 jaar liefhebbersvoetbal. Straks komt daar een einde aan, want de Ingelmunsterse ploeg houdt er waarschijnlijk mee op.

Dat er een eind komt aan het zo succesrijke team van voorzitter en sponsor Frank Devolder is voor het liefhebbersvoetbal en voor sportief Ingelmunster zelf een groot verlies. “Het klopt dat liefhebbersvoetbalteam Devolder een begrip was”, aldus bestuurslid en ex-speler Koen Callewaert. “Momenteel zijn ze aan hun 31ste seizoen bezig en elk jaar deden ze mee voor de titel en die hebben ze zeker 20 keer behaald. Zij wonnen niet alleen vaak het kampioenschap, maar verschillende keren ook de beker. Het was zonder meer een topteam en bovendien een hechte vriendenkring. Hun sponsor zorgde ervoor dat ze elk seizoen over de beste uitrusting konden beschikken zodat ze jaar na jaar een topploeg bleven.”

“Of er een reden is voor de stopzetting van deze succesrijke ploeg? Al een paar jaar hebben we het heel moeilijk om voldoende spelers op het veld te krijgen voor de wekelijkse match. Er is al jaren geen instroom meer van jonge spelers, want we spelen steeds op zondagvoormiddag en dan zitten de jonge gasten nog in hun bed na het uitgangsleven. Niettemin gaan we er nog een keertje alles aan doen om in schoonheid te eindigen. We beschikken over een heel trouwe supportersgroep die ons niet alleen volgt bij de thuismatchen maar ook op verplaatsing. Wij willen die mensen voor het allerlaatste seizoen niet teleurstellen en daarom gaan we er alles aan doen om nog een keer heel hoog te eindigen. Een laatste titel zit er zeker in.”

Puzzelen

“Heel veel supporters zullen hun ploeg zeker missen, want na elke wedstrijd, ook op verplaatsing, werd samen nog een pint gedronken en het ging er steeds heel gezellig aan toe. Let wel dat we niet alleen in nauwe schoentjes komen te zitten wat spelers betreft. Voor heel veel liefhebbersploegen is het elke week puzzelen om voldoende manschappen op het veld te krijgen. Aan de omkadering en het materiaal lag het bij ons zeker niet. Het gebrek aan spelers is de enige oorzaak van de nakende stopzetting”, besluit Koen Callewaert. (CLY)