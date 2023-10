Desmond Igbinovia is nieuwe doelman van SCT Menen

SCT Menen (4de provinciale D) haalde met Desmond Igbinovia dit seizoen een nieuwe doelman binnen. Omdat de Belgische Nigeriaan zes weken schorsing moest uitzitten, een erfenis van in zijn periode bij Heule, kwam de kersverse Menense goalie nog niet in actie. Ondertussen zit zijn straftijd erop en is hij komend weekend opnieuw speelgerechtigd.

Desmond Igbinovia is een boom van een vent. De kersverse Menense goalie maakt met zijn 1,90 meter indruk. Desmond Igbinovia is tevens een sympathieke kerel die positief in het leven staat. En toch liep hij vorig seizoen een schorsing van zes weken op. “Het was in een wedstrijd met de reserves van Heule”, vertelt de 24-jarige Kortrijkzaan.

“Met racistische verwijten werd ik uitgedaagd. Achteraf kreeg de tegenstrever een boete opgelegd wat bewijst dat hij en niet ik over de schreef was gegaan.” Met zes weken schorsing aan zijn been was het geen leuke binnenkomer bij SCT Menen. “Iedere wedstrijd heb ik van achter de omheining watertandend gevolgd”, kan Desmond Igbinovia er nu om lachen.

“Zondag kan het voor mij eindelijk beginnen op eigen veld tegen FC Poperinge B. Een wedstrijd die we absoluut moeten winnen. Vooraf was het de bedoeling om een topzesplaats te halen. Met een bescheiden dertiende plaats blijven we ver onder de verwachtingen. Maar we kunnen beter, hebben een jonge ploeg die nog ervaring mist.”

Desmond Igbinovia werd geboren in Nigeria. Hij was vier jaar toen zijn ouders beslisten om naar België te komen. “Van mijn periode in Nigeria is weinig blijven hangen. Ik voel me tenslotte ook meer Belg dan Nigeriaan, heb het hier uitstekend naar mijn zin. En ook mijn overstap naar SCT Menen heb ik me nog niet beklaagd. Ik geniet het vertrouwen van bestuur en sportieve staf, en lig goed in de groep.”

Meer speelkansen

“Waarom ik Heule ruilde voor Menen? Ik was het beu om tweede doelman te zijn, wilde meer speelkansen. Met Menen ben ik in een warme en familiale club beland. Ondanks dat de resultaten minder zijn dan we vooraf hoopten, is de sfeer binnen de groep uitstekend. Nu nog betere resultaten neerzetten en we zijn vertrokken”, besluit Desmond Igbinovia. (AV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: SCT Menen FC Poperinge B