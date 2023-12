Deschilder speelt zondag laatste match voor WSP

Fries Deschilder (31) verlaat in de winterstop Winkel Sport.

De technisch vaardige middenvelder was jarenlang een certitude in de Winkelse basiself, maar moest dit seizoen meer dan hem lief was toekijken vanop de bank. Fries Deschilder startte met voetballen in Westouter, waar hij ook opgroeide, speelde van zijn negende tot zijn twaalfde bij de jeugd van SV Roeselare, om vervolgens zijn jeugdopleiding bij Club Brugge te voltooien en maakte er ook speelminuten bij het eerste elftal. Na een uitleenbeurt door Club bleef hij zes jaar bij FC Eindhoven, in de Nederlandse tweede klasse. Vervolgens koos hij voor Winkel Sport. “In mijn eerste seizoen konden we meteen de titel pakken in de tweede amateur.”

Uitzichtloos

Winkel Sport speelt nu nog altijd in eerste nationale, maar de A-ploeg houdt volgend seizoen op te bestaan. Voor volgend jaar moet iedereen uit de kern sowieso op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar zo lang wacht Fries, die met zijn gezinnetje nu in Geluveld woont, niet. “Het heeft natuurlijk mee gespeeld dat ook Geert Cool naar daar trekt. Ik vond mijn situatie hier uitzichtloos, ik begreep het ook niet nadat ik vier jaar een van de dragende spelers was geweest. Ik heb hier altijd supergraag gevoetbald en voelde me goed in deze toffe bende. Winkel Sport is een gemoedelijke club, waar ik veel appreciatie voelde.”

anderhalf seizoen

Afgelopen weekend stond Fries wel in de basis, speelde hij 90 minuten en scoorde hij in de slotfase de winnende treffer. “Uiteraard deed dat deugd. Ik vond mezelf ook een goede wedstrijd spelen. Maar ik zou wellicht normaal niet aan de aftrap gestaan hebben…” Masis Voskanian blijft buiten strijd na een botsing op training, het was Jasper Beyens die ziek moest afhaken voor de verplaatsing naar Charleroi B. Dit weekend ontvangt Winkel Sport in de laatste match voor de winterstop nog Virton. “Of ik zal spelen? Dat zal de trainer beslissen.” Het wordt sowieso een emotionele wedstrijd voor Fries, zijn laatste in het truitje van Winkel Sport. “Bij SK Roeselare kom ik in een ambitieuze club terecht. Ik word voor een half jaar verhuurd, maar tekende ook al voor het volgende seizoen op Schiervelde. Ik heb goede herinneringen aan mijn jeugdjaren daar. Met Tibo Van de Velde en Brice Verkerken zijn er twee gasten actief die ik goed ken. Ik zie de overstap volledig zitten.”

Ook Steph Buyl verlaat de club, na amper een half jaar. Hij tekende voor anderhalf seizoen bij FC Lebbeke. (WVS)

Zondag 17 december om 15 uur: Winkel Sport Exc. Virton