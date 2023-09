Derbywinst voor De Plakkers Uit Varsenare in het zaalvoetbal

In derde nationale van het zaalvoetbal won ZVC De Plakkers uit Varsenare op de openingsspeeldag van de nieuwe competitie de derby tegen ZC Brugge met 3-1. De Plakkers verzekerden zich voor dit seizoen voor de tweede keer in hun bestaan van een plaatsje in derde nationale van het zaalvoetbal.

“Net als toen gaan we proberen er een mooi seizoen van te maken”, vertelt speler Dwight De Vadder. “Voor ons is die derbywinst alvast een goed begin. Er waren enkele spelers die ontbraken. Eén die wellicht voor lange duur zal out zijn. We speelden een goede match en hebben niet echt ondergelegen.”

Wie De Plakkers zegt, denkt naast voorzitter en bezieler Didier de Muynck in een ruk aan Dwight De Vadder. “Ik begon als jonge knaap van 14 jaar. Ik ben er ondertussen 31. Het zaalvoetbal begon in 2002. En dat ik nog eens in een nationale reeks kan uitkomen is mooi. Zoiets mocht voor mij niet vlug genoeg komen. Ik word er niet jonger op en ik ben papa van twee meisjes.”

Het spel van De Plakkers is vooral bekend door het opkomen van de doelman, die telkens opnieuw in het spel wordt betrokken. “Ik ben daar destijds mee begonnen. Nu zijn er veel ploegen die ons dat nadoen. Met Maxim Annys hebben we iemand in doel die dat ook goed kan. En dat is toch wel nog steeds een pluspunt”, vindt Dwight.

Open bekertornooi

De ambitie van zijn ploeg is om zo hoog mogelijk te eindigen. “Tussen plaats drie en vijf zou alvast knap zijn, in een reeks waar de meeste ploegen voor ons nieuw zijn. Steenokkerzeel is een tegenstander die we denk ik destijds nog hebben ontmoet in de bekerfinale van Vlaanderen.” In sporthal Hof ter Straeten in Varsenare startte vorige donderdag een damescompetitie in zaalvoetbal, zes ploegen hebben zich ingeschreven. Eén van hen is De Plakkers.

Naast deze competitie is er ook een open bekertornooi waar alle damesploegen uit West-Vlaanderen aan kunnen deelnemen. (ACR)

Info: Eric Icket via 0474 53 25 38 of via eric.icket@telenet.be