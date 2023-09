Derby tussen VVC Beernem B en KFC Sint-Joris

Op een boogscheut van het centrum van Torhout, in een woning met een prachtige tuin, bereidt Kurt Boey zijn trainingssessies voor. Hij verloor nipt zijn eerste competitiematch, tegen een supersterk KFC Varsenare B, en maakt zich op voor de komst van Sint-Joris, dat Voorwaarts Zwevezele met 5-0 aftroefde.

Kurt Boey zette vorig seizoen heel wat stappen met zijn jongens, in die mate dat ze toch bepaalde ambities koesteren. De burenstrijd komt er heel vroeg aan dit kampioenschap. “Die derby leeft enorm in ons midden. Met Jente Moelaert vertrok er eentje naar de buren en mijn jongens hunkeren natuurlijk naar de scalp van de opponenten. Wat mij betreft, is voetbal een pure passie. Ook in vierde provinciale kan een oefenmeester spelers zich laten ontplooien en doorgroeien. Dagelijks ben ik daarmee bezig. We zijn soms lange tijd actief met het instuderen van een oefening op training. Komt dat tot uiting tijdens een wedstrijddag, dan straal ik gewoon.”

Ideale ontspanning

“Kurt Delaere bijvoorbeeld, die successen oogst in Oostkamp, heb ik gekend in een vorig leven. Die man is bezeten door het spelletje en slaagt er zowaar in nationale in om zijn jongens steeds beter te maken. Daaraan wil ik me spiegelen op een veel lager niveau. Tegen Varsenare B, in mijn ogen de absolute titelfavoriet, verloren we met een doelpunt in de slotminuut. Als we dat niveau aanhouden, zijn we niet kansloos tegen Sint-Joris. We hebben met Cedric Van Thournout, vorig jaar bij Loppem, één nieuw element binnengehaald.”

“Hij mocht een half uur invallen en stelde niet teleur. In de hogere reeks is Franky Mestdagh coach van onze A-ploeg. We werken voorbeeldig samen en vallen niet terug op een assistent. We zijn mans genoeg om alleen de groep de leiden. Daarenboven zijn we altijd bereid om elkaar te helen en te steunen. Mijn toekomst? Daar lig ik niet van wakker. In Beernem kan ik mijn ding doen en vind ik de ideale ontspanning na drukke beroepsdagen als projectmanager.” (JPV)

Zondag 10 september om 15 uur: VVC Beernem B – KFC Sint-Joris Sportief.