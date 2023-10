Derby tussen Delrue en De Sterren in minivoetbalcompetitie

In de Anzegemse minivoetbalcompetitie spelen donderdag Delrue en De Sterren tegen elkaar. Een derby met extra peper, want twee jaar geleden verliet Lennert Pattijne Delrue om De Sterren op te richten. En meteen kampioen te spelen.

De wedstrijden in de minivoetbalcompetitie worden tijdens de week gespeeld. Wie dus op een weekdag passeert in sporthal de Torrebos en de nieuwe sportbar CAPPU, zal wellicht een potje kunnen bekijken. Elke match bestaat uit viermaal 13 minuten en is heel intensief, vertelt Delrue-speler Sverre Verhté. “Zo’n matchke is intensiever dan de meesten denken. Je moet voortdurend sprintjes trekken.”

Samen pint drinken

Op donderdag 26 oktober om 21 uur spelen Delrue en De Sterren dus een beladen match, dé derby van de Anzegemse minivoetbalcompetitie.

“Natuurlijk willen beide ploegen heel graag winnen. Iedereen zal nog iets scherper staan dan normaal. Maar achteraf drinken we gewoon weer samen een pint in de bar bij Koen”, lacht Sverre.

In de rangschikking doet Delrue het iets beter dan De Sterren. Met een zevende plaats en zes punten staat het twee plaatsen hoger. “Het wordt hoe dan ook erg spannend. We zijn aan elkaar gewaagd. Hopelijk zal het verschil tussen ons na donderdag zes punten zijn, maar evengoed kunnen De Sterren op gelijke hoogte komen”, vertelt Alexander, kapitein en oprichter van Delrue.

De minivoetbalcompetitie in Anzegem bestaat uit 23 ploegen. Die worden verdeeld over twee poules. Alle teams spelen eenmaal tegen elkaar. Naargelang de punten die je verzamelt, kom je na januari terecht in play-off 1, 2 of 3. In iedere play-off strijden de teams dan nog tweemaal tegen elkaar.

Twee jaar geleden speelden De Sterren meteen kampioen in play-off 3, vorig jaar deed Delrue hetzelfde en bengelde De Sterren ergens in het midden in play-off 2. “Misschien volgt dit jaar wel een kampioenenduel tussen beide ploegen. Maar dat is voor over enkele maanden. Eerst donderdag een scherpe match afleveren”, sluit Sverre af. (TVD)