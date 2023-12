Deerlijk Sport stunt tegen leider Bissegem B

Het nieuwe en vooral erg jonge Deerlijk Sport zag de eerste ronde als een goeie leerschool. Het lag in de bedoeling om stappen vooruit te zetten en na Nieuwjaar voor het nodige weerwerk te kunnen zorgen. Zo lang duurde het echter niet. Na het gelijkspel van vorige week op Kuurne stuntte Deerlijk Sport vorig weekend met een 3-1 zege tegen leider Bissegem B.

“Toen ik als T2 voor het nieuwe project in Deerlijk koos, was dat een beetje een stap in het onbekende. Ik had immers een voetbalverleden in Anzegem en kende daardoor de belofteploeg van Deerlijk, waarmee de vierde provincialer gevormd werd, niet”, verduidelijkt T2 Manou Putman.

“Op een drietal spelers na hadden wij een erg jonge kern en op de koop toe vielen ervaren mannen als Vanhulsen en Demeyere dan nog geblesseerd uit. In de voorbereiding verloren wij alles en tot ieders verbazing wonnen wij de openingsmatch tegen Ruiselede. Die zege kon echter niet bevestigd worden. Op training zagen wij wel vooruitgang, maar dat vertaalde zich niet naar resultaten. Daarom besliste T1 Christophe Fillieux om een stap opzij te zetten. Deerlijk moest dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Ik herinnerde mij nog dat ik bij de jeugd van Racing Waregem in een identieke situatie zat. Wij hadden een echte vriendengroep, wij werkten goed op training, maar geen resultaten. Dirk Van Eeckhout kreeg er toen het vuur in. Met vechtlust, een goeie fysiek en werkkracht volgden de punten. Hij was dus de geknipte man om naar Deerlijk te komen, waar hij trouwens een verleden had. Met hem als T1 werden de trainingen harder en hij geniet een groot vertrouwen bij de spelers. Het enige wat ontbrak, was een mooie overwinning en die pakten wij verdiend tegen Bissegem. Er stond een goed blok, wij grepen onze momenten en maakten de kansen ook af. De score kon zelfs nog hoger opgelopen zijn.”

Rode lantaarn

“Door onze jongste vier op zes gaven wij de rode lantaarn door aan Jong Vijve. Nu wij in de winning mood zitten, is het jammer dat wij onderbroken worden door de winterstop. Graag hadden wij er immers nog een driepunter bij gedaan tegen Jong Vijve.” (IVD)