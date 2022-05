Deerlijk Sport mag zich opmaken voor verblijf in eerste provinciale: “Spelers gaven zich 100 procent”

Deerlijk Sport, dat al zeker was van promotie, moest de voorbije week nog twee matchen afwerken tegen FC Moen. “Gelukkig waren het derby’s en dat zorgde toch voor een extra motivatie.”

“Moen was naar het einde van het seizoen toe in goeie doen en die lijn trok het door in de eindronde met mooie overwinningen tegen Moorsele en de 2-0 in het heenmatch tegen ons. Wij mochten gelukkig al feesten na onze zege tegen Zwevegem”, geniet trainer Fabian Duyck nog na.

“Omdat wij over een vrij beperkte kern beschikten, stelde ik een vijfde, zesde plaats voorop. In de eerste seizoenshelft werden wij bovendien geconfronteerd met een aantal blessures waardoor vooral onze aanval geteisterd werd. Gelukkig bleven wij gespaard van langdurige afwezigen en wij tekenden voor een schitterend seizoen. Met 65 punten speel je altijd kampioen, maar wij stootten op een Wevelgem dat buiten categorie was.”

“Elke speler heeft zich het volledige seizoen echter voor de volle honderd procent gegeven en dat leidde tot een schitterende tweede plaats en finaal de promotie naar eerste. Als beste tweede in tweede provinciale wisten wij dat het volstond om de eerste ronde in de nacompetitie te overleven. Op Zwevegem bleven wij na een lastige match steken op een 0-0, maar in de terugmatch zetten wij de puntjes op de i.”

“In een sterke eerste helft liepen wij twee lengten uit. In het vierde kwartier sloop er even twijfel in de rangen, maar in die moeilijke momenten konden wij rekenen op onze keeper. Daarna maakten we het probleemloos af.”

Beter doen

“Wij gaan verdiend naar eerste provinciale na een seizoen waarin wij mooi voetbal brachten en dat in een systeem dat je niet veel ziet in provinciale. De spelers hebben dat prima opgepikt. In het seizoen 2018-2019 speelde Deerlijk ook in eerste, maar het verblijf bleef beperkt tot één jaar.”

“Op het einde van het seizoen nam ik het roer over van Piet Verschelde, maar wij hadden het ongeluk dat er toen vijf zakkers waren. Nu hopen wij beter te doen. Wij zien met Mitch Voet (Zwevegem) en Siemen Dekiere (Beveren-Leie) twee schitterende clubspelers vertrekken, maar het bestuur deed een flinke inspanning.”

Nieuwkomers zijn: Mathieu Demeyere (Harelbeke), Jorg Dutoit (Rumbeke), Jordy Honore (WS Lauwe), Gregory Khramaz en Tibo Vandendriessche (Wielsbeke) en Sian Oosterlinck (Gullegem).

