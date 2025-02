De Witte Brieke opnieuw kampioen Futsal Ieper

In de Ieperse zaalvoetbalcompetitie was er maandagavond de topper in divisie 1 tussen de nummers één en twee: De Witte Brieke en Drafab Green. Als De Witte Brieke niet verloor, mochten ze voor de derde keer op rij de titel vieren. Bij de rust stonden ze nog in het krijt met 1-2, maar uiteindelijk werd er met 7-2 gewonnen. De Witte Brieke heeft nog twee wedstrijden in de competitie en legde voorlopig een foutloos parcours af. De ploeg maakt nog kans op de dubbel. Over enkele weken staan de kwartfinales op het programma. Op de foto zien we een deel van de selectie van De Witte Brieke. (foto API)