De vurige supporter (4): Karel Demuelenaere van VT en KSV Diksmuide: “Ik hou alle uitslagen sinds 1980 bij”

In een rubriek over superfans mag Karel Demuelenaere (52) natuurlijk niet ontbreken. In een artikel van 2018 schreven we al dat hij wellicht de grootste supporter van het land is en daar is nog niets aan veranderd. Karel volgt nog steeds alle volleybal- en voetbalteams van Diksmuide.

“Tel daar nog de eerste ploeg van Cercle Brugge bij en je komt aan om en bij de 50 ploegen”, vult Karel aan. “Sinds 1980 hou ik alle uitslagen nauwgezet bij en op basis daarvan maak ik elk weekend een schema op met een overzicht van welke matchen ik live ga volgen. Daarvoor duik ik meerdere uren per dag in mijn uitslagenarchief. Het Diksmuidse team dat in het verleden het zwaarst verloor tegen hun komende tegenstander, zal mijn steun krijgen. Het is een hele klus om al het opzoekwerk te doen, maar ik hoop dat ik daarmee het verschil kan maken en er mee voor kan zorgen dat er dit keer wél gewonnen wordt.”

Alle uitslagen vanaf 1980

“Het is ook niet altijd eenvoudig om alle uitslagen te verkrijgen. Vanaf U13 kan ik alles in de app van de voetbalbond vinden, maar voor de jongere gasten moet ik wekelijks de trainers contacteren. Ik maak er een erezaak van om alle uitslagen te bekomen, desnoods ga ik naar de training om navraag te doen. Ook de resultaten van alle voorbereidingsmatchen en tornooien houd ik nauwkeurig bij. Van de allerkleinsten tot eerste ploeg: ik heb alles tot en met 1980. Elk seizoen komt er een dikke map bij.”

Karel is een geboren Diksmuideling, maar woonde tijdens zijn jeugdjaren ook 10 jaar in Antwerpen. “Ik heb altijd veel behoefte gehad aan sociaal contact en sport is een ideale manier om dat op te zoeken. Toen ik vanuit Antwerpen terugkeerde naar Diksmuide, vond ik sociale contacten door naar sportwedstrijden te gaan. Ik ben dat dus altijd blijven doen. Op die manier ben ik al ruim 40 jaar supporter van alle Diksmuidse volley- en voetbalploegen”, aldus Karel, die als patissier bij Vanco Vienno in Koekelare werkt.

Cultfiguur

En bij een échte supporter hoort natuurlijk ook de juiste outfit. Zijn alom bekende blauw-gele coachvest met bijhorende sjaal en pet bezorgden Karel doorheen de jaren de status van cultfiguur. Op De Pluimen, maar ook ver daarbuiten. “Voor een match eerst de trein en dan twee keer de bus nemen? Geen probleem. Ik zit graag op de bus en maak vaak een praatje met de chauffeur. Ik maak er inderdaad ook een erezaak van om telkens in de juiste outfit te supporteren. Onderweg moet ik dus vaak switchen tussen de voetbal- en volleybaloutfit.”

Anekdotes

Je club overal volgen, levert natuurlijk ook de nodige anekdotes op. “Zo moest ik noodgedwongen eens de nacht in het station van Gent doorbrengen”, lacht Karel. “Dat kwam omdat er een verkeerd adres op de website van de volleybalbond vermeld stond en ik in de verkeerde sporthal was. Daardoor kon ik met het openbaar vervoer dezelfde avond niet meer terug in Diksmuide geraken. Niet leuk, maar als echte supporter zijn dat dingen die je erbij neemt en waar je later eens goed mee kan lachen.”

Vorig seizoen bleef Karel, zoals veel sportliefhebbers, door corona wat op zijn honger zitten. “Het was een lastige periode, maar gelukkig kon ik de vrijgekomen tijd wat opvangen met het uitgebreid klasseren van mijn archief. En nu is het extra fijn dat ik weer langs de kant kan staan, zeker nu KSV Diksmuide het uitstekend doet in eerste provinciale. Sportieve successen zijn natuurlijk altijd leuk, maar de vriendschappen die ik eraan overhoud, zijn me het meeste waard. Als je voor je verjaardag bijvoorbeeld een volle kantine bij elkaar krijgt, doet dat deugd. Dat is een blijk van erkenning”, besluit Karel. (Sam Bracke)