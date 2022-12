De U17 van KFC Varsenare is goed voor 39 op 39: “Mentaliteit en conditie zitten goed”

Het is weinig jeugdploegen binnen de U17 gegeven, maar KFC Varsenare speelde de voorbije 13 wedstrijden zonder enig verliespunt en kroonde zich op die manier in de interprovinciale competitie tot kampioen.

De U17 van KFC Varsenare zette zaterdag de kers op de taart door met 4-2 te winnen tegen eerste achtervolger SV Wevelgem City. De doelpunten bij de thuisploeg werden gemaakt door Kyran Durand (2), Kiran De Bel en Sophiane Gellinck. In de bovenbouw in de interprovinciale competitie zijn er twee ronden, voor en na Nieuwjaar.

“De reeksen wisselen met elkaar. Doordat wij met het maximaal van de punten kampioen werden kunnen we vanaf januari een reeks hoger voetballen”, weet trainer Sander Meulemeester, tevens sportief coördinator van de bovenbouw. “We komen straks in een reeks met wellicht Torhout als onze grootste concurrent, met verder ook Westhoek, Gullegem en Diksmuide.”

“De inzet van de ploeg is top, ook op training”

De U17 van Varsenare is een lichting die in 2016 werd gevormd met spelers uit de regio. “Een talentvolle groep”, vindt de coach. “We hebben er de voorbije jaren ook wat in geschoven. De mindere elementen zijn eruit, zodat we nu met een goed geheel zitten. Met daarbij toch ook enkele uitschieters. Het is nu het tweede jaar voor mij met die groep en ik heb het dus wat naar mijn hand kunnen zetten. Mijn principes zijn bij hen wel gekend.”

Complete ploeg

Zo begon de trainer met zijn ploeg redelijk vroeg met de voorbereiding op dit seizoen. “Op 14 juli om vooral een goede en brede conditie te hebben. Er waren praktisch geen blessures en ik veranderde van veldbezetting, naar een ander systeem. Dit ging meteen goed tijdens onze eerste oefenmatch, met winst tegen Cercle. En tot nu toe houdt dit goed stand. De inzet van de ploeg is top. Ook op training. De mentaliteit zit goed, net als de conditie. Technisch en tactisch zijn ze gegroeid. Met ook twee goede keepers, wat ervoor zorgt dat het een complete ploeg is.”

(ACR)