De heren van Wikings United

In de Kortrijkse Schepen Bijttebier Competitie stonden afgelopen weekend Wikings Future en Wikings United tegenover elkaar. Bij Wikings United werd het voor Dennis Verlinde en Steve Gelders, die hun voetbalschoenen aan de haak hangen, een speciale afscheidsmatch. Ze speelden namelijk tegen hun zonen, actief bij Wikings Future. De wedstrijd eindigde op 3-1 in het voordeel van Wikings United. Er waren heel wat oud-voetballers van de partij en na de match volgde nog een huldiging en een klein feestje. Op de foto zien we Wikings United met de afscheidnemende Dennis en Steve.