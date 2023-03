Davy Vercruysse (FC Marke 3C) ziet kansen voor eindronde slinken: “In hoek waar de klappen vallen”

Na een magere 2 op 12 hoopte FC Marke vorige zondag de maat te nemen van de nummer twee KFC Lendelede. Maar het werd andermaal een maat voor niets voor de groenhemden. Marke verloor met 1-2 en ziet zijn kansen op deelname aan de eindronde smelten als sneeuw voor de zon. “We hebben onze ruiten zelf ingegooid”, denkt T1 Davy Vercruysse er het zijne van.

FC Marke heeft al betere tijden beleefd. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat de groen-zwarten nog eens konden winnen. De laatste zege dateert van 29 januari, 3-0 tegen Ingooigem. Sedert moet Marke het met 2 op 15 stellen. In de strijd om de eerste periode nestelde Marke zich nog mooi op de derde plaats. Voor de derde periodetitel bengelen de groenhemden op de voorlaatste plaats met amper een punt. Ook vorige speeldag tegen Lendelede liep het andermaal verkeerd. Net voor de rust, bij een 0-1 score, verloor doelman Michiel Vervaeck zijn beheersing en pakte hij een rode kaart. Door de desorganisatie die ontstond slikte de thuisploeg op slag van rust nog een tweede treffer.

Wakker worden

“Michiel had een ongelukkige reactie in huis en speelde daarmee Lendelede in de kaart”, zegt Davy Vercruysse. “Na de rust, en ondanks onze numerieke minderheid, drukten we de bezoekers met de rug tegen de muur. Jammer dat de aansluitingstreffer te laat viel om Lendelede alsnog in de problemen te brengen. Het is duidelijk dat we momenteel in de hoek zitten waar de klappen vallen.” Ondanks de mindere periode, moet Marke nog niet wanhopen. De achterstand met de nummer vijf Emelgem-Kachtem bedraagt nog altijd maar één punt. “Ik hoop dat we het seizoen met een prijs kunnen afsluiten, maar dan gaan we de komende weken wel moeten wakker worden. Het voetbal dat we brengen mag nochtans best gezien worden. Maar het volstaat niet om wedstrijden in ons voordeel te beslechten. Mijn jongens zijn van goede wil, maar ik mis die winnaarsmentaliteit. Uiteraard geven we ons nog niet gewonnen, we gaan er alles aan doen om uiteindelijk toch het seizoen met een prijs af te sluiten. Anderzijds kan ik niet naast de resultaten kijken. Nog niet zolang geleden telden we acht punten voorsprong op Emelgem-Kachtem. Ondertussen heeft de fusieploeg ons voorbijgestoken. En we hebben nog een moeilijk programma voor de boeg. Zaterdag moeten we de nummer drie Otegem in de ogen kijken. Een klinkende zege zou welkom zijn”, besluit Vercruysse. (Fons Vandewynckele)

Zaterdag 18 maart om 18 uur: Bl. Otegem FC Marke.