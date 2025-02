Dave Vanhoutte (55) draagt G-Sport een warm hart toe: “Iedereen heeft recht op sport”

Markenaar Dave Vanhoutte (55) zet zich al meerdere jaren in om het G-voetbal bekend te maken bij het grote publiek. Zijn inspanningen werden en worden niet alleen naar waarde geschat, maar krijgen ook veel navolging. “Ook meisjes en jongens met een beperking hebben recht om aan sport te doen”, is het motto van de Markenaar.

Het aantal mensen met een beperking dat aan sport doet, is de jongste jaren toegenomen. Dankzij de inzet van de Dave Vanhouttes van deze wereld. De Markenaar zocht destijds een voetbalclub waar zijn autistische zoon Nathan zich kon uitleven. Maar toen had je de clubs die mensen met een beperking met open armen ontvangen nog niet voor het uitkiezen.

Isolement

Ondertussen is Dave Vanhoutte het uithangbord van G-voetbal geworden. “Nog te weinig mensen met een beperking komen aan sporten toe of vinden geschikte infrastructuur”, weet Dave Vanhoutte. “G-Voetbal is er om kinderen met een beperking en met een hart voor voetbal, een steuntje in de rug te geven om hun favoriete sport te laten beoefenen en om hen, en vaak ook hun familie, uit hun isolement te halen. Deze vaak vergeten groep moeten we de aandacht geven die zij verdienen. G-sporters hebben evenveel rechten als valide mensen en zijn volledig gelijkwaardig aan hen. Via hun geliefde sport komen zij tot ontplooiing, beleven zij vreugde en tegenslag, leren zij wat vriendschap is en leren zij met elkaar en met leiding omgaan. In hun club en tussen hun vrienden bloeien ze helemaal open. En als we ook hun familie daar kunnen bij betrekken, is het plaatje compleet. Dit is het gedachtegoed dat wij met G-Voetbal willen uitdragen. Iedere persoon, ook iemand met een beperking, heeft het fundamentele recht om aan sport te doen. Ik heb het meegemaakt dat sporters met een beperking bij een doorsnee voetbalclub met een scheef oog werden bekeken. Bij voetbalclubs draait het meestal om resultaten, terwijl G-Voetbal er louter is als middel tot volledige ontplooiing van de sporters in een vriendschappelijke sfeer.”

KDB-Cup

Dave Vanhoutte vond aanvankelijk zijn draai bij Marke. Maar door omstandigheden werd de samenwerking daar stopgezet. De Markenaar gaf niet op, zocht toenadering tot KV Kortrijk en sponsor Ago. Maar ook deze deal ging niet door. Uiteindelijk, en onder de naam G-voetbal Kortrijk Teens, ging Dave Vanhoutte zijn eigen weg met als thuisbasis De Lange Munte Kortrijk waar de wedstrijden worden gespeeld. Dave Vanhoutte heeft al meerdere lansen gebroken voor G-Voetbal. De jongens en meisjes kunnen zich geen betere ambassadeur wensen dan de Markenaar die binnen de organisatie van de Kevin De Bruyne Cup, een internationaal jeugdtornooi in Drongen, verantwoordelijk is voor de promotie van het G-Voetbal.

In 2017 lanceerde hij samen met Chris Van Puyvelde, toenmalig technisch directeur van de KBVB de idee over de oprichting van een nationale ploeg voor G-Voetbal. Dave zetelt ook in de Sportraad van Kortrijk, waar hij uiteraard een lans breekt voor G-Sport in al zijn facetten en jaarlijks organiseert hij in februari een Avond van de G-Sport en in oktober G-Sport@Kortrijk. Kortom, Dave Vanhoutte is dé bezige bij van G-Voetbal en G-Sport in het algemeen. “Als je zelf een zoon hebt die aan sport wil doen maar door zijn beperking vaak langs de lijn moest toekijken, dan weet je waarmee je die jongens en meisjes kan gelukkig maken”, zegt Dave.

Amsterdam

“En de dankbaarheid die je van die gastjes krijgt is onbetaalbaar. We hebben de jongste jaren al veel stappen gezet, maar het kan nog altijd beter. Koken kost geld. En ook onze organisatie heeft nood aan centen. Voor een G-ploeg is het in elk geval niet gemakkelijk om het financiële plaatje rond te krijgen. En in sportmiddens wordt veel gevist in dezelfde sponsorvijver. Daarom is het als organisatie belangrijk dat we onze nek uitsteken en onszelf bekend maken bij het grote publiek met allerlei initiatieven. Om G-Voetbal en G-Sport in het algemeen nog beter bekend te laten worden, doen we vaak beroep op BV’s. En de meesten doen het met veel plezier. Mijn ultieme droom? Een nationaal inclusie-sportcentrum waar elk kind zijn favoriete sport kan beoefenen. Dit naar analogie van het succesverhaal van het Friendship Sports Centre in het Nederlandse Amsterdam”, besluit Dave Vanhoutte. (AV)