Darren Degryse is nieuw bij KSV Oostkamp: “Het is mijn betrachting een vaste stek te ambiëren”

Voor de komst van Eendracht Aalst hadden de jongens van de Valkaart hun start niet gemist. Met twee gelijke spelen en evenveel overwinningen draaiden ze mee in de top van de klassering. Tegen Aalst kregen ze echter een opdoffer van jewelste: 0-4 om de oren.

De laatkomers wisten niet wat ze zagen: de bezoekers hadden na elf minuten al twee keer raak getroffen. Voor de resterende tijd liep de thuisploeg achter de feiten aan. Nooit eerder incasseerde KSV Oostkamp 0-4 cijfers in de nationale reeksen. Tegen alle persmensen verklaarde T1 Kurt Delaere achteraf hetzelfde: “Tegen zo’n geheel moet je 110 percent zijn, niet 80 percent!”

Dit was een vingerwijzing die kan tellen in afwachting van de trip naar Racing Club Gent. Een van de nieuwkomers bij KSV Oostkamp is Darren Degryse. “Na een opleiding bij Club Brugge verhuisde ik naar KFC Varsenare. Daar werd ik gescout door Cercle Brugge, waar ik vervolgens vijf seizoenen voetbalde. Daarna verhuisde ik naar KV Oostende, waar ik negen jaar de jeugdladder opklom en strandde bij de beloften.”

Hechte familie

“Toen coach Kurt Delaere me opbelde aarzelde ik nauwelijks. Ik had veel moois gehoord over zijn vereniging en wilde er graag deel van uitmaken. Vanaf het eerste moment voelde ik me thuis. Eén keer mocht ik starten, thuis tegen Gullegem, en drie maal viel ik in. Telkens kon ik me gemakkelijk aanpassen. De kern is ruim, de selectie wordt gemaakt in eer en geweten. Toch is het mijn betrachting een vaste stek te ambiëren. En ja, ik ben de zoon van Marc. Iedereen weet het, niemand rekent me erop af. Het is mijn betrachting om, op het niveau van tweede nationale, toegevoegde waarde te bieden en te luisteren naar de coaches en de ervaren ploeggenoten. De voorzitter herhaalt meermaals dat we een hechte familie vormen. Hij voegt de daad bij het woord. Ondanks de thuisnederlaag blijven we binnen de top vijf. Toch ligt de groep gebrand op revanche. Hopelijk pakken we de drie punten in Gent, het zou ons een boost van jewelste opleveren.” (JPV)