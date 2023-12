Daring Brugge stevent af opeen probleemloos seizoen

De groep van Preben Verbandt voert de rechterkolom aan in tweede provinciale. Dit is een puike prestatie voor een pas gepromoveerd team. De coach leest voetbal, filmt regelmatig wedstrijden en geeft adviezen. Eén van zijn voorbeeldigste leerlingen is Matthias De Muyt (31) die al zeven seizoenen op het Tempelhof het beste van zichzelf geeft.

Matthias De Muyt maakte de promotie mee naar de huidige prachtige reeks. “Afgelopen kampioenschap haalden we de titel binnen met een straat voorsprong. Of we het beste team uit de reeks waren, weet ik niet, wel toonden we ongetwijfeld de meeste inzet en samenhorigheid. We vechten voor elkaar en zijn onze plaats waardig in de hogere reeks.”

“En neen, ik twijfelde niet aan mezelf omdat de trainer me bleef inpeperen dat ik het niveau aankan. Aanvankelijk had ik het niet gemakkelijk, daar moet ik eerlijk over zijn. Nu gaat het niveau enorm vlug, je krijgt niet zoveel doelkansen meer als in de lagere reeks maar vooral, je mag zelf als verdediger geen enkele fout maken.”

Conditioneel topfit

“Tijdens onze eerste competitiematch pakten we al uit met een stunt door te gaan winnen in Heist. In december speelde we 1-1 gelijk tegen de buren van Dosko en dan gingen we met 1-3 winnen in Koekelare. Die rivalen staan op de zesde plaats. In feite kunnen we elke opponent aan, als we voluit geconcentreerd ons ding doen. Leider Jong Male bijvoorbeeld klopte ons met het kleinste verschil na een treffer in de absolute slotfase. Er wacht ons nog één duel voor nieuwjaar: Eendracht Hooglede komt op bezoek. We tellen alle twee evenveel punten. Aan degradatie denken we niet meer, al zal de winnaar van deze zespuntenmatch toch met een geruster gemoed de winterstop ingaan. Hoewel, winterstop? Onze eerste match in het nieuwe kalenderjaar staat al geprogrammeerd op zaterdag 6 januari.” (JPV)

Zondag 17 december om 14.30 uur: Daring Brugge VV – KFC Eendracht Hooglede.