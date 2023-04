Daring Brugge kroont zich tot de verdiende kampioen in derde provinciale A

Na de ruim verdiende overwinning tegen VK Dudzele is Daring Brugge wiskundig zeker van de titel in derde provinciale A.

Vorige speeldag, in Aarsele, incasseerden de leiders een tegengoal in de voorlaatste minuut. Door de 2-2 puntendeling werd de titelviering een week uitgesteld.

De jongens van T1 Preben Verbandt pakten uit met een volwassen prestatie tegen Dudzele en mochten daarna de champagne ontkurken. Het feest duurde tot in de vroege ochtend. De kantine zat barstensvol.

Preben Verbandt is naast een succescoach ook een lolbroek eerste klas. De match tegen Dudzele startte op zaterdag 1 april om 18.30 uur. Om 15 uur had hij zijn moeder wijsgemaakt dat de wedstrijd was afgelast. Tevens had hij zijn vader, materiaalmeester bij Cercle Brugge, verwittigd dat hij zijn echtgenote diende te bellen om te melden dat het een aprilvis was. Natuurlijk bleek mama in alle staten.

Groep vrienden

Na de wedstrijd was de coach door het dolle heen. Voor het eerst in de geschiedenis stoot Daring Brugge door naar tweede provinciale. Preben Verbandt blikt vol vertrouwen vooruit. “Die hogere reeks schrikt mij niet af. Ik ben een winnaar en ga elke uitdaging aan. Evenwel wil ik benadrukken dat die promotie het werk is van een heel team: trainers, bestuur en natuurlijk een fantastische spelersgroep. Heel vaak kreeg ik de vraag wat het geheim is van mijn Daring Brugge. Mijn antwoord was telkens eensluidend: kom maar eens in de kleedkamer na een wedstrijd.”

Geen druk meer

“Zeven jaar geleden gaf Daring Brugge de kans aan mij, een onbekende jonge coach, om het sportief beleid in handen te nemen. We promoveerden uit vierde provinciale, kwamen in de hogere reeks nooit in de problemen en nu zitten we zowaar in tweede provinciale. Alle druk is van de ketel, maar we zullen de resterende duels van het kampioenschap als een waardig kampioen betwisten. We zijn een groep vrienden. Eén voorbeeld: onze prijsschutter Maxim Vyncke wordt gegeerd in de hele provincie, maar blijft ook volgend seizoen bij ons. Supporters steunen ons massaal en leven met ons mee.”

Jeugd

“Naast mijn verantwoordelijkheden als hoofdcoach ben ik tevens TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding). Ik weet dus zeer goed wie klaar is voor het grote werk. Als we er eentje brengen bij het vlaggenschip dan zijn we overtuigd dat hij niet zal teleurstellen. En mijn T2 Michael Hollevoet is een absolute kanjer. Hij houdt me rustig en geeft kundig advies. Ach, gelukkiger als trainer kun je niet zijn.” (JPV)