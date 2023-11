Damesploeg van SK Geluwe kent succesvol eerste seizoen

De damesploeg van SK Geluwe is momenteel een succesverhaal. Het team van trainer Frederik Vermont is bezig aan het allereerste seizoen en draait in derde provinciale mee aan de top. Alleen thuis tegen leider SK Vlamertinge werd verloren.

Alle andere wedstrijden werden gewonnen. Zaterdag bij hekkensluiter Eendracht De Haan zelfs met een monsterscore van 0-10. “Eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat het zo goed ging lopen”, zegt de coach. “Het is een nieuw project. Ik ben trainer geweest van de vrouwen, het toenmalige VK Dadizele, en ben dan twee jaar gestopt.”

“Toen Astrid Braeckeveldt me contacteerde om trainer te worden, en dat blijkbaar gebeurde op voorstel van Melissa Decroix, ging de bal aan het rollen. Mijn echtgenote is de ploegafgevaardigde. Ik ga mee in het verhaal en mag mijn ding doen. Het succes is niet alleen aan mij te danken. Het zijn de speelsters die het moeten doen. En we zijn met heel veel. We hebben een kern van 27 speelsters. Sommigen werken in de zorg. Op training zijn we gemiddeld met 16 à 18 speelsters.”

Match per match

Twee weken geleden werd thuis tegen Vlamertinge met 0-1 verloren. “Er zat toen meer in”, aldus Frederik. “Het was slecht weer en gedreven door de wind vloog een afstandsschot binnen.” Zoals het momenteel loopt, zal SK Geluwe wellicht meedoen in de titelstrijd. “Ik bekijk het match per match”, aldus de trainer. “Promoveren moet niet. De speelsters leggen de lat hoog. Rustig blijven is de boodschap.”

De aftrap in het Stadion Damien Feys is om 12.30 uur en dat is vroeg. “Onze thuismatchen zijn in combinatie met de heren die nu starten om 14.30 uur”, aldus Frederik. “De communicatie met de trainersstaf van de heren is op en top. En chapeau voor onze voorzitter Kevin Vermont. Samen met Samy Ramaut tekende hij present in De Haan.”