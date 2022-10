Club NXT verliest met 1-3 van Atlético Madrid

Club NXT U19 heeft dinsdag op de derde speeldag in groep B van de Youth League een duidelijke thuisnederlaag geleden tegen Atlético Madrid. De youngsters van blauw-zwart verloren in Roeselare tegen hun Spaanse leeftijdsgenoten met 1-3.

Atlético kwam voor via Niño Heredia en diepte de kloof uit na treffers van Sergio Diez en Aitor Gismera. De bezoekers moesten in de 64e minuut verder met een man minder na een tweede geel voor Boñar. Club kon niet echt profiteren en verloor in de 84e minuut zelf Romeo Vermant met tweemaal geel. Invaller Laurens Goemare tekende in de slotminuut met een kopbal toch voor de 1-3 eindstand.

Club NXT speelt in het Champions League Path, waarin een poulesysteem gebruikt wordt. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales, de runner-ups naar de barrages. De Brugse talenten openden de poulefase met een 4-1 zege tegen Bayer Leverkusen, waarna een 2-1 nederlaag bij Porto volgde. Halfweg staan ze met drie punten op de derde plaats, achter Atlético (9 ptn) en Porto (6 ptn) maar voor een puntenloos Leverkusen. Op speeldag vier wacht volgende woensdag (12 oktober) de trip naar Madrid.

Als Belgisch kampioen treedt KRC Genk aan in het Domestic Champions Path, met een systeem van rechtstreekse uitschakeling. In de eerste ronde kijken ze Slavia Praag in de ogen. De Limburgers verloren het heenduel medio september thuis met 1-2, morgen/woensdag wacht de return nabij de Tsjechische hoofdstad. De acht winnaars van de tweede ronde komen in de barrages bij de runner-ups van het Champions League Path terecht.

De hoofdmacht van Club Brugge speelt later vandaag, dinsdag, om 21 uur in het Jan Breydelstadion tegen Atlético.