Club NXT gaat onderuit bij FC Porto

Club NXT U19 heeft dinsdag een 2-1 nederlaag geleden op bezoek bij FC Porto op de tweede speeldag in de Youth League.

Jorge Meireles opende in de achtste minuut de score voor de thuisploeg. Denzel De Roeve bracht de Bruggelingen in de 25ste minuut langszij. Bij de rust gaf het scorebord 2-1 aan nadat Martim Fernandes iets voorbij het halfuur vanaf de stip voor een tweede Portugese treffer had gezorgd. Na de pauze kon het team van Nicky Hayen de 2-1 nederlaag niet meer afwenden.

In groep B telt Club NXT U19 nu drie punten, nadat het vorige week Bayer Leverkusen met 4-1 klopte. FC Porto en Atlético Madrid hebben ook drie punten. Momenteel wordt de match Bayer Leverkusen – Atlético Madrid nog afgewerkt.

Club NXT speelt in het UEFA Champions League Path, waarin een poulesysteem gebruikt wordt. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales, de runner-ups naar de barrages. Als Belgisch kampioen treedt KRC Genk aan in het Domestic Champions Path, met een systeem van rechtstreekse uitschakeling. Woensdag om 16 uur ontvangen de Limburgers in de eerste ronde Slavia Praag, op 5 oktober volgt de return nabij de Tsjechische hoofdstad. De acht winnaars van de tweede ronde komen in de barrages bij de runner-ups van het Champions League Path terecht.

Dinsdagavond om 21 uur speelt landskampioen Club Brugge in Champions League-groep B uit tegen het FC Porto van Sergio Conceiçao (ex-Standard). Blauw-zwart miste zijn start niet met een 1-0 zege tegen Bayer Leverkusen op de openingsspeeldag. De Portugese kampioen ging na een dol slot met 2-1 onderuit bij het Atlético Madrid van Axel Witsel en Yannick Carrasco.