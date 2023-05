Club Brugge slikt thuisnederlaag tegen Genk

Club Brugge heeft hun thuissupporters in de laatste thuismatch van het seizoen geen zege kunnen schenken. Ondanks een degelijke partij gingen ze met 1-3 de boot in na twee late treffers. Vanaken wiste een vroege opener van Paintsil uit maar Brugge ging in het slot toch kopje onder. Volgende week wacht een uiterst spannende slotspeeldag met nog drie titelpretendenten.

De laatste thuiswedstrijd met Rik De Mil als hoofdcoach was er eentje met een noodploeg. Behalve de schorsing van Lang waren ook Sylla, Mata en Yaremchuk er na vorige week niet meer bij in de basiself. Tel daar ook nog eens de langdurige blessures van Boyata en Skov Olsen bij en je mist een half elftal.

Eerder noodgedwongen dan uit volle overtuiging koos De Mil voor de jeugd: Nusa en Vermant kwamen aan de aftrap, ook dubbele doelpuntenmaker Nielsen en Hendry verschenen in de basis.

Opener Paintsil

Romeo Vermant ondertekende deze week een nieuw contract en gaf zichzelf al vrij snel bijna een extra cadeautje. Een armveeg van Vandevoordt en de dwarsligger voorkwamen echter een eerste treffer voor de zoon van. De Limburgers putten moed uit het gelijkspel van Antwerp en Union en bleven bij een zege nog in de titelrace. Paintsil had die opdracht goed begrepen en na 12 minuten trapte hij knap een volley voorbij Mignolet. 0-1 en een deel van de thuisaanhang vond die achterstand niet eens zo erg. Brugge heeft zelf niks meer in de pap te brokken en wil vooral Antwerp geen kampioen zien spelen.

De spelers wilden echter de laatste thuiswedstrijd in schoonheid eindigen en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Rits was er erg dichtbij maar zijn poging werd op de lijn gekeerd. Tot overmaat van ramp moest Brugge nog eens noodgedwongen wisselen. Meijer, dit seizoen wellicht de meest constante Bruggeling, bleef aan de rust binnen met een verrekking. Buchanan werd zijn vervanger.

Ook in de tweede helft had Brugge het overwicht. Na een paar halve kansen was het eindelijk prijs, niet voor het eerst deze play-offs via een kopbal van Vanaken op een hoekschop. Een verdiende gelijkmaker op basis van het veldoverwicht en Brugge leek als scherprechter Genk uit te schakelen voor de titel. Tot plotsklaps Hrosovksy in minuut 82 de tribunes liet verstommen, in twee tijden wist hij Mignolet te verschalken. De Mil wisselde nog de jonge Nusa voor de al even jonge Talbi maar het was Genk dat er nog een goaltje aan toevoegde.

Paintsil benutte de ruimte in de rug van Odoi en scoorde zijn tweede treffer. Het late debuut van de Japanner Homma was nog een voetnoot. Volgende week volgt nog een enorm spannende titelstrijd met drie kandidaten: Antwerp, Union en Genk. Club Brugge is een bevoorrechte getuige op de eerste rij, de supporters zullen vooral duimen dat de landstitel naar een ploeg van de parking gaat.