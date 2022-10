Club Brugge rekent eenvoudig af met Sint-Truiden

Club Brugge heeft al bij al vlot afstand genomen van Sint-Truiden. Een ondermaatse eerste helft, gevolgd door een swingende tweede helft waren ruim voldoende om de Truienaars een 3-0 nederlaag aan te smeren. Vanaken, Yaremchuk en Skov Olsen waren de doelpuntenmakers van dienst.

Na de vlotte 6-1 van leider Genk op dinsdagavond was de missie voor Club Brugge duidelijk, de kloof terug tot zes punten reduceren. Met de lastige uitmatch van zaterdag naar Union (15 op 15) in het achterhoofd en de Champions Leaguepartij tegen Porto die erop volgt, besloot Hoefkens om vier andere namen in de ploeg te droppen. Nusa en Yaremchuk vervingen Sowah en Jutgla in de voorhoede. Ook Boyata en Meijer kwamen in het elftal, ten koste van Sylla en Skov Olsen.

Ondermaatse eerste helft

Club Brugge begon slordig aan de partij zonder al te hoog tempo. Sint-Truiden zag het graag gebeuren en loerde op de omschakeling. De supporters lusten het midweekvoetbal niet en er waren slechts 16.000 toeschouwers, de vele afwezigen hadden geen ongelijk want de eerste helft bracht maar weinig opwinding. De eerste echte kans was meteen raak, typerend voor de wedstrijd was het dan nog een afgeweken bal. Een vrije trap van Vanaken verdween via Bruls voorbij doelman Coppens. Daarmee was dan ook alles gezegd over de eerste 45 minuten.

Recordtransfer scoort

De eerste vijf minuten van de tweede helft waren spectaculairder dan de volledige eerste helft. Yaremchuk met een prima kopkans, maar Coppens ranselde de bal uit zijn doel. Ook de volgende kans kwam er met het hoofd, maar Boyata miste precisie. Ondertussen was Noa Lang zich aan het klaarmaken voor zijn invalbeurt terwijl de thuisaanhang zijn naam scandeerde. Het zal de Nederlander deugd doen in een woelige periode. De eerste actie van Lang was meteen van vitaal belang, slim pasje tussendoor en Yaremchuk met de bevrijdende 2-0.

Inmiddels stonden de Limburgers nog met tien tussen de lijnen na een terechte rode kaart van Konaté, na een aanslag op de enkels van Mechele. Ook de andere invaller Skov Olsen zorgde voor animo, hij legde eenvoudig de 3-0 in het zijnetje.

Het publiek trok zich op aan de invallers en begon zich ook te amuseren. ‘Simon Gouden Schoen’ rolde van de banken, ook tegen zijn ex-club hield de Rode Duivel zijn netten schoon. Al bij al dus een rustig avondje voor de landskampioen. Zaterdag wordt een ander paar mouwen bij ploeg in vorm Union.