Club Brugge reageert: “Upgrade naar een hedendaagse voetbalomgeving blijft een must”

“De raad voor vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning op basis van een interpretatie van de parkeernorm die wij niet delen”, zegt Club Brugge in een officiële reactie. “Zowel voor fans als voor spelers, staf en buurtbewoners is een upgrade naar een hedendaagse voetbalomgeving een must.

Club Brugge blijft vastbesloten om met een hypermodern en duurzaam voetbalstadion het verouderde Jan Breydelstadion te vervangen: “Zowel voor fans als voor spelers, staf en buurtbewoners is een upgrade naar een hedendaagse voetbalomgeving een must.”

Sportieve ambities

“Het toekomstige Olympiapark combineert een hoogtechnologisch voetbalstadion met een park- en recreatiegebied en verenigt sportieve ambities met strenge maatschappelijke verwachtingen inzake milieu, mobiliteit en toegankelijkheid. Ondanks de ruime betrokkenheid van de buurt in het ontwerp, werd de vergunning door een handvol buurtbewoners aangevochten in een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Zestien jaar

“De Raad oordeelde in het arrest van 2 februari 2023 dat deze beroepsindieners hun gelijk krijgen en vernietigt de vergunning op basis van een interpretatie van parkeernorm in de Brugse bouwverordening die wij niet delen en omwille van een beweerd onvoldoende motivering van een deel van de bezwarenbehandeling over het milieueffectenrapport. Club Brugge stelt vast dat na zestien jaar de plannen voor de bouw van een nieuw voetbalstadion opnieuw stoten op een rechterlijke vernietiging.”