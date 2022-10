Club Brugge mist Skov Olsen en Boyata tegen Atlético Madrid, Odoi in selectie

Club Brugge kan dinsdag op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League geen beroep doen op vleugelspeler Andreas Skov Olsen. De 22-jarige Deen is out met een voedselvergiftiging. Dat bevestigde coach Carl Hoefkens maandag op zijn persbabbel.

Skov Olsen ontbrak maandagmorgen al op de training van blauw-zwart. “Hij zal niet in de selectie van dinsdag zitten”, zei Hoefkens. “Hij heeft een voedselvergiftiging. Die kwam vlak voor de match van zaterdag tegen KV Mechelen (3-0 zege) op. Onze dokters hebben hem toen verboden te spelen. Ik verwacht hem komende zaterdag wel terug voor de competitiematch tegen Westerlo.”

Ook Denis Odoi en Dedryck Boyata trainden maandag niet mee bij Club. Zij waren twijfelachtig voor de match tegen Atlético Madrid door lichte blessures. Odoi speelde zaterdag nog 90 minuten mee tegen Mechelen, Boyata kwam niet meer in actie sinds de 3-0 nederlaag op Standard op 18 september. Hij sukkelt met de knie en was tussendoor ook niet fit genoeg om de Nations League-confrontaties met de Rode Duivels af te werken tegen Wales (2-1 zege) en Nederland (1-0 nederlaag). Odoi haalde de selectie uiteindelijk wel, zo maakte Club maandagavond bekend. Voor Boyata komt het duel met Atlético te vroeg.

Clinton Mata en Abakar Sylla zullen beiden wel opnieuw in de selectie van coach Carl Hoefkens zitten. Mata stond sinds begin september aan de zijlijn met een enkelblessure. Hoefkens liet maandag nog in het midden of hij ook al klaar is om mee te spelen. Sylla is fit. Hij miste het duel tegen Mechelen met een lichte spierblessure.