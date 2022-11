Club Brugge laat zich niet verrassen door Kontich en plaatst zich voor halve finales

Club Brugge heeft zich als vierde en laatste team geplaatst voor de halve finales van de Beker van België vrouwenvoetbal. Blauw-zwart haalde het woensdag in de kwartfinales op verplaatsing bij Kontich, leider in de tweede klasse, met 1-3.

Dinsdag verzekerden Standard, KRC Genk en Zulte Waregem zich al van een stek bij de laatste vier. De Rouches schakelden in Luik Oud-Heverlee Leuven, de autoritaire koploper in de Lotto Super League, uit met 2-0. KRC Genk haalde het op het veld van Charleroi met 0-3. Zulte Waregem liet zich niet verrassen door OH Leuven B, dat in de tweede klasse uitkomt, en won met 0-4.

Vorig seizoen kroonde kampioen RSC Anderlecht zich tot bekerwinnaar. Paars-wit versloeg in de finale Standard met 3-0. De Luikse vrouwen namen deze jaargang in de achtste finales wraak en wipten paars-wit.