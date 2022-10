Club Brugge krijgt nieuwe kans op groepswinst

In de Champions League staat morgen, dinsdag, en woensdag de zesde en laatste speeldag van de groepsfase op de agenda. Club Brugge is al even zeker van een plaats in de achtste finales van het Kampioenenbal, maar probeert zich dinsdag op het veld van Bayer Leverkusen te verzekeren van de eerste plaats in de poule.

Club tuimelde vorige week enigszins van zijn roze Champions League-wolk. Na een knappe 10 op 12 zonder tegendoelpunten kwam Porto in het Jan Breydelstadion met 0-4 winnen. Zonder erg, want blauw-zwart was al zeker van een plaats in de achtste finales, maar toch niet het scenario dat coach Carl Hoefkens voor ogen had. In de BayArena kan de Belgische kampioen tonen dat de zware nederlaag niet meer dan een ‘accident de parcours’ was. Bovendien spelen de West-Vlamingen nog om groepswinst (en mogelijk een gunstigere loting).

Als Club de drie punten verovert, stelt het zijn eerste plaats veilig. Bij een draw of verlies is het kijken naar wat Porto, ook al geplaatst voor de knock-outfase, thuis tegen Atlético Madrid doet. Atlético en Leverkusen maken nog kans op de derde plaats en het bijhorende vangnet van de Europa League.