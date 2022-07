Club Brugge houdt tegen FC Utrecht geslaagde generale repetitie voor Super Cup

Landskampioen Club Brugge heeft woensdag een geslaagde generale repetitie gehouden voor de Super Cup van zondag tegen bekerwinnaar AA Gent. In de laatste oefenmatch van de voorbereiding ging de Nederlandse eersteklasser FC Utrecht vlot met 4-2 voor de bijl in het Belfius Basecamp.

Noa Lang had maar 13 minuten nodig om de score te openen na knap voorbereidend werk van Antonio Nusa. Blauw-zwart verdubbelde niet veel later de marge nadat Nick Viergever een voorzet van Bjorn Meijer in eigen doel devieerde. De Domstedelingen sloegen echter net voor het halfuur terug door toedoen van de Griek Anastasios Douvikas.

In de tweede helft stuurde Carl Hoefkens elf nieuwe namen de wei in. Ferran Jutgla, een van de invallers, ontbond opnieuw zijn duivels. Eerst tikte hij een voorzet van Tajon Buchanan tegen de touwen en vijf minuten later werkte hij af na een mooie dribbel van kersvers spitsbroeder Cyle Larin. Eerder trof de Catalaan ook raak in de oefenpotten tegen eerstenationaler Thes Sport (2x), Challenger Pro League-team Beerschot (1x) en de Deense landskampioen FC Kopenhagen (1x). Mimoun Mahi bepaalde met een tweede bezoekende treffer de eindstand in het slot van de partij.

Zondag wordt in Jan Breydel de nieuwe voetbaljaargang officieus afgetrapt met het duel om de Super Cup tegen AA Gent. De wedstrijd vangt aan om 18 uur. (Belga)