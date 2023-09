Club Brugge heeft nog altijd geen aanvraag voor een nieuw stadion ingediend

Club Brugge heeft nog altijd geen nieuwe aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor haar nieuw voetbalstadion op de Olympiasite. Dat verklaarde burgemeester Dirk De fauw tijdens de gemeenteraad maandagavond.

“Zal Club volgend jaar voor haar Europese wedstrijden moeten verhuizen naar Rijsel? Gent of Anderlecht zijn geen optie”, zei raadslid Stefaan Sintobin (VB). Hij verwees naar het feit dat de UEFA volgend jaar een inspectie zal doen in het door betonrot geteisterde Jan Breydelstadion in Sint-Andries. De kans is groot dat de UEFA dat stadion niet langer geschikt acht voor internationale wedstrijden.

Parkeertoren

Over de nieuwe stadionplannen van Club Brugge zei raadslid Andries Neirynck (Groen) dat er nood is aan een extra, meerlagige parking aan Kinepolis: “Die kan misschien gerealiseerd worden via publiek-private samenwerking. Het huidig parkeerplan van Club is niet sluitend, bovendien stelt de politie in een rapport dat ze niet alle parkings kan bewaken. Met een parkeertoren aan Kinepolis zal het draagvlak voor het nieuwe stadion verhogen.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft Clubvoorzitter Bart Verhaeghe hem verzekerd dat er een aantal contracten gesloten zijn met bedrijven om voetbalsupporters te laten parkeren op hun sites: “Overigens heeft Club nog geen nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Een van de experten die een deel van het dossier moest samenstellen is ziek.”

Wildparkeerders

Toen raadslid Andries Neirynck eiste dat de politie meer wildparkeerders zou verbaliseren bij voetbalwedstrijden is Sint-Andries, kreeg hij lik op stuk van de burgemeester. Dirk De fauw: “Er zouden geen problemen zijn in Sint-Andries, indien enkelingen de sites van de Chartreuse of de Blankenbergse Steenweg niet geblokkeerd hadden met hun bezwaren.”

“Er komt een blauwe zone in Sint-Andries, maar het mobiliteitsplan voor het nieuwe stadion kan nu nog niet ingevoerd worden, zonder alle oefenvelden te schrappen. Want er zullen meer dan 3.000 auto’s kunnen parkeren op de vernieuwde site.

Jean-Marie De Plancke (Open VLD), die in de buurt van het stadion woont, ergert zich geenszins aan de foutparkeerders: “Het is slechts voor drie uurtjes om de veertien dagen. Daarvoor moet de politie niet verbaliseren. Het stadion stat er al lang, je weet dat er daar in de buurt gevoetbald wordt, vooraleer je er een huis koopt.”