Club Brugge geraakt niet verder dan 1-1 in oefenwedstrijd tegen Lierse

Landskampioen Club Brugge werkte woensdag een vriendschappelijke wedstrijd af tegen tweedeklasser Lierse Kempenzonen. De partij eindigde in een 1-1 gelijkspel.

In de tweede oefenpartij van Club Brugge in de voorbereiding was het tegenstander Lierse dat op voorsprong kwam. Schouterden werkte de 0-1 binnen voor de bezoekers in de 17e minuut. De Nederlander Ruud Vormer hing de bordjes weer gelijk in de 84e minuut.

Zaterdag treft Club Brugge degradant Beerschot in zijn derde oefenwedstrijd. (Belga)