Club Brugge Foundation lanceert voetbalploeg voor mensen met amputatie

Club Brugge Foundation, de sociaal-maatschappelijke werking van blauwzwart, lanceert een nieuwe voetbalploeg voor mensen met een amputatie: het ‘Club Brugge Amp Team’. Op zaterdag 25 november spelen ze in Keulen hun allereerste internationale amputatievoetbaltornooi onder de vlag van Club Brugge.

Zoals bekend zet de Foundation van Club Brugge zich via talrijke projecten in om verschillende kansengroepen in de samenleving via de kracht van voetbal een aangepaste sportbeleving aan te bieden. Zo is er ‘Voetbalkraks’ voor mensen met autisme, de ‘G-Ploeg’ personen met een verstandelijke beperking en ‘Club Brugge Younited’ voor maatschappelijk kwetsbare Bruggelingen.

Toch weer voetballen

Met het ‘Club Brugge Amp Team’ kunnen spelers die door een ongeluk, ziekte of aangeboren afwijking een deel van hun ledemaat missen toch weer voetballen. De veldspelers missen een (deel van hun) been en keepers missen een (deel van hun) arm. Door het gebruik van krukken kunnen alle spelers genieten van het voetbalspel.

“Dit project staat voor meer dan voetbal”

“We zijn trots om een extra telg binnen de Clubfamilie voor te stellen met de lancering van dit project. Deze nieuwe ploeg traint sinds september wekelijks aan het Jan Breydelstadion, met Geert Depree – ook bekend als schepen in Jabbeke – als coach”, zegt Peter Gheysen, Head of Foundation bij Club Brugge. “Naast de wekelijkse trainingen organiseren we ook gespecialiseerde coaching, verschillende workshops en sociale bijeenkomsten voor het team. Dit project staat dus voor meer dan voetbal.”

Eerste tornooi in Keulen

Het Club Brugge Amp Team speelt op zaterdag 25 november hun allereerste internationale amputatievoetbaltornooi onder de vlag van Club Brugge. In Keulen nemen ze het op tegen andere amputatieteams uit Duitsland, Engeland en Georgië.

Met Aqtor!– een firma gespecialiseerd in de productie en verkoop van prothesen en andere mobiliteitshulpmiddelen – heeft het team nu ook een vooraanstaande shirtsponsor. “Voor mensen met een beperking is toegang tot sport vaak een uitdaging op zich. Daarom koesteren en ondersteunen we initiatieven, zoals het Club Brugge Amp Team, die de autonomie en de ontplooiing van mensen met een beperking bevorderen door middel van sport”, geeft Filip Hoornaert, CEO van Aqtor!, nog mee.