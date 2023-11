Club Brugge dient eindelijk nieuwe aanvraag in voor groter voetbalstadion

Club Brugge heeft eindelijk, met twee maanden vertraging, een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van een park in Sint-Andries ingediend bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

De aanvraag is drie dagen voor de 132ste verjaardag van Club Brugge, dat op 13 november 1891 gesticht werd, verstuurd. Wel twee maanden later dan voorzien, waardoor er in Brugge een geruchtenstroom op gang gekomen was dat Bart Verahaeghe het niet meer zag zitten en met zijn plannen naar Knokke-Heist of Jabbeke wou uitwijken.

Aanpassing

Het ingediende dossier is het resultaat van een aanpassingsronde bovenop het oorspronkelijke dossier nadat de vorige omgevingsvergunning vernietigd werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari eerder dit jaar. Er werd in dit vernieuwde dossier speciale aandacht besteed aan het parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Na het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag beschikt de vergunningverlenende overheid over dertig dagen om na te gaan of het dossier volledig en ontvankelijk is. Vervolgens kan het openbaar onderzoek opgestart worden. Hoogstwaarschijnlijk zal Vlaanderen opnieuw een vergunning uitreiken. Maar de kans is groot dat de zestien buurtbewoners, die eerder naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stapten, opnieuw klacht zullen indienen.

Mobiliteit

Dé vraag is of de nieuwe parkeer- en mobiliteitsplannen door de Raad zullen aanvaard worden. In het vorig plan schrapte de Raad de vergunning, omdat ze niet conform was met het parkeerreglement van de Stad Brugge. Eind augustus keurde de Brugse gemeenteraad een aangepast reglement goed. Een tweede reden was dat Club te weinig randparkings voorzien had voor de supporters die met de auto komen. Het gemiddeld aantal passagiers per auto was te hoog ingeschat.

Voor Club dringt de tijd, want de kans is groot dat de UEFA in 2024 het huidige, verouderde Jan Breydelstadion afkeurt voor Europese wedstrijden.