Club Brugge begint aan tweede luik van het seizoen: “De inhaalrace is vandaag begonnen”

Terwijl Lionel Messi nog volop zijn wereldtitel aan het vieren is, begint Club Brugge terug aan het echte werk met morgen een bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden en maandag een duel tegen OH Leuven. Twee wedstrijden die moeten gewonnen worden om met een goed gevoel de kerstperiode in te gaan.

Club Brugge vaardigde acht spelers af op het WK voetbal. Een prestatie om trots op te zijn, maar anderzijds ook niet eenvoudig om je manschappen klaar te stomen voor de belangrijke tweede seizoenshelft. “Het was voor de internationals een goede ervaring, voor sommige van hen zelfs een nieuwe ervaring”, verduidelijkte een kort geknipte Carl Hoefkens. “Het zijn betere spelers geworden en die dingen moeten ze meenemen naar onze club. Aan de andere kant waren onze concurrenten gedurende die periode wel op volle sterkte. Zij konden op stage gaan naar het buitenland, wij niet omdat we met te weinig zijn.”

Het gemis van een aantal basisspelers was wel een unieke mogelijkheid om jongeren uit Club NXT de nodige ervaring te laten opdoen. “De eerste drie weken waren niet vanzelfsprekend, maar het was een ideaal moment voor de jonge gasten die zich hebben kunnen tonen en minuten hebben gekregen in de oefenwedstrijden. Het is natuurlijk niet evident om op een systeem te trainen met zo veel afwezigen. We hebben pas vijf trainingen gehad om erop te werken met zijn allen.”

Geen Rits, Yaremchuk en Boyata

De eerste opdracht komt er morgenavond al aan. Club Brugge probeert zich dan ten koste van Sint-Truiden te kwalificeren voor de kwartfinales, zonder Rits, Yaremchuk en Boyata. “Rits heeft ongelofelijk hard gewerkt en zal vanaf 1 januari weer 100% inzetbaar zijn. Boyata heeft lichte hinder aan de knie en we wachten verder onderzoek af, maar het lijkt niet bijzonder ernstig. Yaremchuk heeft last in de kuit en zal niet meer in actie komen in 2022. Het is ongelofelijk jammer dat hij net nu uitvalt, hij trainde met veel gedrevenheid.”

Naast de bekerwedstrijd staat er maandag nog een competitiewedstrijd op de planning, Brugge loopt al 13 punten achter op Genk. “We hebben in bepaalde wedstrijden te weinig gebracht. Nu gaan we alles in het werk stellen om de achterstand recht te zetten. Vorig jaar stonden we ook 12 punten achter, maar is het toch goed gekomen. We willen zo snel mogelijk een momentum creëren. De inhaalrace is vandaag begonnen.”