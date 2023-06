Cleo Mus zet punt achter haar carrière bij FWDM: “Ik blijf zeker supporteren”

Famkes Westhoek Diksmuide Merkem nam op het einde van het voorbije seizoen afscheid van twee clubmonumenten. Cleo Mus en Lisa Coppein zetten beiden een punt achter hun carrière. “De opofferingen werden mij wat te veel”, vertelt Cleo.

Cleo Mus begon op twaalfjarige leeftijd te voetballen bij Merkem Sport. “Toen ik in het zesde leerjaar zat, ben ik beginnen voetballen bij Merkem Sport. We speelden toen zowel bij de miniemen als de kadetten met een volledige meisjesploeg in een jongensreeks met Heidi Treve als trainer. Op het moment dat ik oud genoeg was, maakte ik de overstap naar Famkes Merkem. Het was het jaar dat de Super League startte en doordat er enkele speelsters vertrokken, kon ik al vlug in de eerste ploeg spelen die toen in eerste nationale aantrad.”

Trouw aan team

“Als jonkie werd ik goed opgevangen door de oudere speelsters en naast de competitie waren de tornooitjes die we na het seizoen speelden altijd leuke momenten. Bij Famkes Merkem was er ook nooit echt veel verloop van speelsters, behalve enkelen die ondertussen gestopt zijn, zodat wij jaar na jaar met nagenoeg hetzelfde team speelden. Dat kwam zeker ook het groepsgevoel ten goede.”

Ook toen de club van naam veranderde en naar Diksmuide verhuisde, bleef Cleo haar Famkes trouw. “In mijn laatste seizoen miste ik de eerste vier competitiewedstrijden, omdat ik op dat moment minder kon trainen. Maar na enkele invalbeurten stond ik weer in de basis en ik pikte nog regelmatig mijn doelpuntje mee”, vervolgt de spits. “We kwamen dit jaar in tegenstelling tot de voorbije seizoenen, waar wij soms tot de laatste wedstrijden moesten bikkelen om het behoud, nooit echt in de problemen.”

Blessuregevoelig

“Nu is voor mij de tijd gekomen om er een punt achter te zetten”, zegt Cleo Mus. “De opofferingen werden mij wat te veel. Je bent op zaterdag altijd een hele dag weg, de blessuregevoeligheid is ook toegenomen en ik heb ook het gevoel dat het tijd is voor de jeugd om het verder waar te maken. Al die zaken speelden een belangrijke rol in mijn beslissing om te stoppen. Vorig seizoen begonnen we met een minivoetbalploegje met oud-speelsters van de Famkes en dat ga ik nog verder blijven doen. Door mijn bacheloropleiding sport en beweging kom ik ook nog veel met sport in contact. En ik zal in de toekomst ook zeker nog af en toe langs de zijlijn staan om de ploeg aan te moedigen.” (Patrick Bouckaert)