Cindy Meersman (SCT Menen) verantwoordelijke G-voetbal: “Er gaat veel tijd in, maar je krijgt veel dankbaarheid terug”

SCT Menen mag dan in vierde provinciale zijn ding doen, Sporting etaleert een gamma waarbij iedereen aan zijn trekken komt. Van een eerste ploeg tot jeugdploegen voor de allerkleinsten. Ook met G-voetbal voldoet de club aan zijn sociale rol. Met verantwoordelijke Cindy Meersman heeft SCT Menen de juiste vrouw op de juiste plaats gevonden.

G-voetbal zit in de lift. Ook bij SCT Menen. Sporting kan pronken met een drietal ploegen: de Kids, van 6 tot 12 jaar, en de Teens, van 12 tot 16 jaar. Ondertussen is er ook een ploeg voor volwassen op de been gebracht. De verantwoordelijkheid rust op de schouders van Cindy Meersman (48).

“Mijn zoon speelde vroeger bij de jeugd van Sporting. Als moeder ging ik uiteraard kijken. Ondertussen is mijn zoon gestopt, maar ben ik aan het Vaubanstadion blijven plakken”, zegt de Menense. “Op die manier ben ik bij het G-voetbal beland. Voor mezelf is het een verlengstuk van mijn beroep in de zorgsector. En G-voetbal wint nog altijd aan interesse. FC Marke was destijds de grote roerganger. Ondertussen hebben al heel wat clubs dat voorbeeld gevolgd. Je moet er uiteraard flink wat tijd aan spenderen, maar je krijgt er ook zoveel dankbaarheid voor terug.”

De kids en de Teens kunnen zich wekelijks uitleven in de mate van hun mogelijkheden en wat fysiek verantwoord is in de competitie van Voetbal Vlaanderen.

Genieten voorop

“Ook de jongens en meisjes ouder dan zestien jaar komen, in toernooivorm, aan hun trekken”, vertelt Cindy. “In tegenstelling tot de gewone voetbalcompetitie staat in G-voetbal meedoen is belangrijker dan winnen voorop. Na een nederlaag zitten die jongens niet in zak en as. En als de tegenstander een maatje te groot is, mag de verliezende ploeg zelfs een of meerdere spelers meer in de strijd gooien. Aan sport doen en genieten is het motto. Uiteraard worden er tijdens de week ook trainingen voorzien. De trainers zijn meestal ouders van G-voetballers, die dat met veel liefde doen.” (AVW)

Jongens of meisjes die zich bij SCT Menen willen laten inschrijven, kunnen terecht bij Dirk Vranckx via dirkvranckx@yahoo.com