Christophe Van Elslande (51) volgt het voetbal vanop afstand: WS Lauwe-product denkt voorzichtig aan de toekomst

Christophe Van Elslande was destijds bij WS Lauwe een ploegspeler ‘pur sang’. Niemand moest de Lauwenaar motiveren. Als hij aan de wedstrijd begon, was dat altijd op het scherp van de snee. En ook als trainer eiste hij van zijn manschappen dat ze zich volledig gaven. Ondertussen volgt Van Elslande het voetbal vanop afstand.

Christophe Van Elslande was een WS Lauwe-product. Hij kwam als jonge gast vrij vroeg in de eerste ploeg en zou er gedurende zes seizoenen als middenvelder zijn stempel drukken. Op latere leeftijd werd hij er jeugdtrainer. En de Lauwenaar deed dat met hart en ziel. Hij werd er ook voor beloond, en werd er zes jaar geleden tot T1 benoemd. “Ik heb het graag gedaan en over de resultaten had niemand reden tot klagen”, opent de 51-jarige Van Elslande. “Tot ik op een bepaald moment voelde dat de ziel uit de ploeg verdwenen was. Om een schokeffect te creëren, gooide ik zelf de handdoek in de ring. Niet mijn persoon was belangrijk, maar met mijn ontslag hoopte ik de spelers wakker te schudden.”

rijpere jeugdploeg

Na WS Lauwe werd Christophe Van Elslande trainer bij toenmalige derdeprovincialer FC Lendelede. Bij de groen-witten was men vol lof over de werkwijze en de resultaten die Van Elslande neerzette. Lendelede was bereid om langer in zee te gaan met de Lauwenaar. Maar toen eersteprovincialer FC Meulebeke op de proppen kwam, koos Christophe voor de rood-broeken. En dat werd een heuse tegenvaller. “Ik kwam er in een vreemde omgeving terecht”, blikt Van Elslande nog even terug. “Na korte tijd maakte ik een einde aan de samenwerking. Ondertussen volg ik nog de B-ploeg van WS Lauwe om mijn goede vriend David Dujardin een hart onder de riem te steken. Momenteel ben ik op zelfstandige basis als schrijnwerker begonnen en volg ik het voetbal vanop afstand. Of ik ooit nog als trainer ergens aan de slag wil? Tegen een voorstel om ergens rijpere jeugd te gaan trainen zou ik geen neen zeggen”, besluit Christophe Van Elslande. (AV)