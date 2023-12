Christof Claeyssens hoopt op hoofdrol voor KFC Lissewege (2A): “Mijn gevoel zegt me te stoppen”

De Vaartploeg koestert de medewerkers. Vaste waarde Dieter Maenhout bijvoorbeeld krijgt vertrouwen als jeugdtrainer, T1 Jenko Borrizee heeft al meer dan tien seizoenen op de teller en ex-topscorer Francis Gobert zetelt in de bestuursploeg en traint KFC Lissewege B. Ook Christof Claeyssens voelt zich er prima, maar desondanks zou het wel eens zijn laatste seizoen kunnen zijn.

Lissewege A prijkt binnen de top vijf, ook al werd het duel van 3 december jongstleden met 3-1 verloren in De Haan. Christof Claeyssens werd vervangen in het slotkwartier.

“Dat is voor mij geen probleem. De daaropvolgende woensdag, thuis tegen nummer drie Veurne, werd ik er tien minuten voor affluiten afgehaald. Ik had toch lekker twee goals gemaakt. Vorige zondag stond het topduel tegen Heist geprogrammeerd. Ons terrein liet echter geen voetbal toe. Spijtig, want die buren duels trekken steevast de grote massa aan. Er rest ons nog één opdracht voor nieuwjaar: naar het Lichtervelde van voormalig coach van VK Dudzele Dany Couvreur. Ik zou graag als nummer vijf de winterstop ingaan, we weten waar we aan toe zijn.”

“Na een eeuwigheid Blankenberge moest ik vertrekken. Achter ’t Vaartje kwam ik terecht bij een toffe bende. We kunnen winnen van iedereen maar ook verliezen van iedereen. Onze coach Jenko Borrizee bijvoorbeeld kent ons dusdanig goed dat hij tijdens de wedstrijden zowaar voorspelt welke kant het uitgaat. Een voorbeeld? In Hooglede gingen we de rust in met 1-4 voorsprong. De tweede helft begint en Jenko orakelt dat we nog in problemen zullen komen. Het werd 4-4!”

Voetbal beetje beu

“Hoe dan ook wil ik dit kampioenschap nog een rol van betekenis vervullen. Ik tel 31 lentes, voel me lichamelijk fit maar mijn gevoel zegt stoppen. Het spelletje op zich geraak ik een beetje beu, ondanks fantastische ploegmaats en prima trainers. Aan de haven fungeer ik als dokwerker. Thuiskomen en geen verplichtingen meer hebben, geeft me een zalig gevoel. Dan kan ik tijd vrijmaken voor mijn dochtertje van drie en voor mijn pluszoontje van tien. Tijd brengt raad, de competitie is amper halfweg”, besluit Christof Claeyssens.

Zondag 17 december om 14.30 uur: KFC Lichtervelde – KFC Lissewege A. (Jean Pierre Vanheerswynghels)