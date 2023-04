Chris Van Den Broucke (Ruddervoorde 3A): “We hopen echt op de eindronde”

Haalt KDC Ruddervoorde de eindronde? Dat kan op twee manieren. Door de derde periode te winnen of in de eindstand de derde plaats te pakken. De vier resterende speeldagen worden nog spannend. “Daring Brugge wordt de verdiende kampioen”, benadrukt KDC-trainer Chris Van Den Broucke.

“Oudenburg en De Haan zijn als periodekampioenen zeker van de eindronde. Wij hebben op dit ogenblik nog niets. Stel dat bijvoorbeeld Eernegem de derde periode wint en Dosko Sint-Kruis eindigt voor ons, dan blijven we met lege handen achter. Maar daar gaan we niet vanuit.” Sint-Kruis staat in de derde periode op kop met één punt voorsprong op Daring Brugge en twee op Ruddervoorde. “We hopen echt op een eindrondeticket. Ik besef dat het niet makkelijk wordt om dat te realiseren. Wij hebben het moeilijk met gevechtsvoetbal. Ploegen als Veldegem, Aarsele, Eendracht Brugge, Damme, Zerkegem en Pittem liggen ons niet. Ik hoor dat er in tweede provinciale beter wordt gevoetbald. Dus moeten we proberen daar te geraken.”

De trainer van Ruddervoorde klinkt ambitieus. “Moet het eind dit seizoen al? Neen, die druk is er niet. Lukt het niet, dan gaan we volgend seizoen voor de promotie. In die optiek hebben we ons proberen te versterken. Alleen moeten we nog op zoek naar een flankaanvaller. Want Wesley Clarisse zou toch bij Daring Brugge blijven.” Doelman Michiel Decleir (Roeselare-Daisel), Brent Verbrugge (Varsenare), Nathaniel Lagrou en Yarne Callens (Zwevezele) zijn nieuw. Maxim Staessens keert terug van Lombardsijde. Liam Driessens (Emelgem-Kachtem), Gilles Rossel (Veldegem) en Dries Dedeyne (Loppem) vertrekken, doelman Sébastien Neirynck stopt. “We zullen ook blij zijn als Kenney Rommelaere na enkelbreuk volgend seizoen terug is, want zijn ervaring missen we.” (HF)

Zaterdag 1 april om 19 uur: E. Brugge KDC Ruddervoorde.