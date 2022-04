Charly Allard wil SK Roeselare-Daisel A (1) naar nationale reeksen trappen: “Met promotie afscheid nemen”

Spanning troef in het Rumbeekse Sportpark vorige week, waar SK Roeselare-Daisel A (1-1) op het nippertje zijn laatste strohalm greep om zondag – mits winst tegen Wervik – mogelijk toch naar de derde amateurklasse te promoveren. Met dank aan een late strafschopgoal van Charly Allard, die straks naar Wevelgem vertrekt.

“Ik denk dat de scheidsrechter in Rumbeke zo mogelijk nog nerveuzer was dan de spelers”, kan Charly Allard (32) enkele dagen na de feiten al enigszins lachen met de knoeiboel die ref Bulckaert er zaterdag van maakte. “En ik heb het daarbij dan niet eens over de vroege rode kaart voor onze doelman, die ik ergens nog wel kan begrijpen.”

“Maar heel veel beslissingen waren daarna toch echt wel bij het haar gegrepen. Iets wat ze bij de thuisploeg achteraf trouwens grif toegaven. Jammer, want we hadden eigenlijk op meer gehoopt. Maar goed: als je tegen een rechtstreekse concurrent meer dan 80 minuten met een mannetje minder staat, dan mag je met een puntje in feite niet klagen.”

Lang zoeken

Een resultaat dat op basis van een goede Roeselaarse tweede helft ook wel te verdedigen viel. “Klopt. Al hadden ze het bij Rumbeke in de eerste 45 minuten een paar keer beter kunnen uitspelen. We hebben lang moeten zoeken hoe we ze zouden opvangen, maar zolang die tweede tegengoal uitbleef, zijn we er blijven in geloven.”

“We zijn er bovendien een paar keer goed uitgekomen, met onder andere een prima kopbal van Couckuyt en een goede poging van Vandenheede, die op de vuisten van Vonck mikte. Is de ref consequent, dan hadden we na een fout op de ingevallen Dubus helemaal op het eind misschien zelfs nog een tweede strafschop kunnen krijgen, maar dat zat er helaas niet in.”

De Rekkemnaar begon in Rumbeke verrassend op de bank. “Door de trouw van mijn broer was ik er de week daarvoor niet bij. Logisch dus dat de elf van toen zijn blijven staan. Ik kreeg in Rumbeke de opdracht om na 60 minuten mee in de spits op te draven.”

“Dat ik bij die strafschop achter de bal zou gaan staan was eigenlijk niet voorzien, maar geen van onze vaste strafschopnemers zag het zitten om te trappen. Zenuwen? Die had ik ook hoor (lacht). Maar de bal ging er gelukkig lekker hard in.”

Cupmatch

Rest ze bij de wit-zwarten nu de niet zo vanzelfsprekende opdracht om zondag tegen Wervik een hopelijk laatste keer – de eventuele eindronde niet meegerekend – vol voor de winst te gaan. “Een echte cupmatch hé”, besluit Allard, voor wie het Roeselaarse hoofdstuk er bijna opzit.

“Het zou leuk zijn om hier met Wevelgem ooit eens terug te keren, maar als ik mag kiezen, dan zou ik dit Roeselare-Daisel zondag veel liever naar de nationale reeksen schoppen.”

(SB)