Charles De Ketelaere scoort meteen hattrick voor AC Milan in oefenwedstrijd

Charles De Ketelaere heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven bij zijn nieuwe werkgever AC Milan. In zijn tweede oefenwedstrijd voor de Milanezen scoorde hij in 45 minuten meteen een hattrick.

Zaterdag kreeg De Ketelaere vijftien minuten in de oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Vincenza. Ook in dat kwartier liet hij al aardige dingen zien.

Zondag gaf coach Stefano Pioli de ex-Bruggeling 45 minuten in de wedstrijd tegen derdeklasser Pergolettese. De Ketelaere greep zijn kans met beide handen, want in die 45 minuten maakte hij liefst drie doelpunten. Zijn eerste doelpunt scoorde hij vanaf de stip, waarna nog twee treffers volgden.

Een aardig begin voor het Brugs jeugdproduct…