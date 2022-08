Charles De Ketelaere op officiële voorstelling: “Alleen AC Milan telde voor mij”

Voormalig Club Brugge-speler Charles De Ketelaere wil zich zo snel mogelijk integreren bij AC Milan na zijn toptransfer. Nu hij de eerste trainingen bij de Rossoneri achter de rug heeft, volgde vrijdagmiddag zijn officiële voorstelling als speler van de Italiaanse landskampioen.

“De eerste trainingen zitten erop. Ik moet de spelers en het team nog leren kennen maar ik heb van iedereen een warm welkom gekregen. Nu hoop ik dat ik zo snel mogelijk geïntegreerd zal zijn”, vertelde De Ketelaere.

Duurste transfer

De 21-jarige Rode Duivel ondertekende in Milaan een contract voor vijf seizoenen. Club Brugge incasseerde voor zijn jeugdproduct naar verluidt 32 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 35 miljoen. Dat maakt van de aanvallende middenvelder de duurste uitgaande transfer in België.

“De laatste weken waren heel intens. Er waren veel verhalen maar het was mijn keuze om naar Milan te gaan en vervolgens moesten mijn managers en de clubs tot een akkoord komen. Voor mij telde alleen AC Milan. Het is een team dat kansen geeft aan jonge spelers en dat heeft mijn keuze zeker beïnvloed. Jongeren krijgen hier de mogelijkheid om te groeien”, onderstreepte ‘CDK’.

“Voor mij telde alleen AC Milan. Het is een team dat kansen geeft aan jonge spelers en dat heeft mijn keuze zeker beïnvloed”

Met het oog op het WK eind dit jaar in Qatar waarschuwde bondscoach Roberto Martinez spelers die van club zouden veranderen dat ze weinig tijd zullen hebben om hun draai te vinden. De Ketelaere sprak voor zijn transfer naar Milan met de Spanjaard, legt hij uit. “We hebben elkaar gesproken, maar hij heeft mij niet proberen te beïnvloeden. Hij luisterde gewoon. Ik vertelde dat ik naar Milan wilde en hij zei overtuigd te zijn dat ik speelkansen zal krijgen. Nu is het aan mij om me te tonen.”

Geluksnummer 90

Bij Milan zal De Ketelaere het rugnummer 90 dragen, hetzelfde als bij Club Brugge en overigens ook het nummer van Romelu Lukaku bij Inter Milaan. “Het rugnummer vind ik niet zo belangrijk, maar het bracht me geluk en succes bij Club Brugge. Dus daarom dacht ik: waarom het niet houden?”

De nieuwe Kaka?

Gevraagd naar zijn kwaliteiten omschrijft De Ketelaere zichzelf als “technisch vaardig met een goeie baltoets”. “Ik kan ook scoren en assists uitdelen en hou ervan in de diepte te duiken en ruimte te creëren”, legt hij uit. Bij de fans van Milan wordt hij al vergeleken met de legendarische Braziliaan Kaka, die er schitterde van 2003 tot 2009 en in het seizoen 2013-2014. “Ik weet dat hij een ongelofelijke speler was”, vertelde De Ketelaere. “Ik heb zijn video’s gezien, maar ik heb mijn eigen kwaliteiten. Ik hoop dat ik hetzelfde kan tonen.”

Zaterdag al spelen

Volgend weekend opent de competitie in de Serie A. Milan start het seizoen met een thuismatch tegen Udinese. Dit weekend spelen de Rossoneri nog twee oefenmatchen en coach Stefano Pioli zal CDK dan ongetwijfeld speelminuten gunnen. “De coach heeft mij verteld dat ik zaterdag zal spelen”, verklapte De Ketelaere. “Ik kijk er erg naar uit en hoop dat ik iets zal kunnen tonen.”