Charles De Ketelaere laat zich van zijn beste kant zien op hilarische kerstkaartjes van de Rode Duivels

De Belgische voetbalbond heeft op sociale media fantastische kerstkaartjes gelost. Ook Charles De Ketelaere van Club Brugge staat er fantastisch bij.

Onder het motto ‘It’s beginning to look a lot like Christmas’ heeft de voetbalbond een reeks grappige kerstkaartjes getoond.

Enkele Rode Duivels laten zich er van hun beste kant zien. Onder hen ook Charles De Ketelaere van Club Brugge. Hij staat samen met Kevin De Bruyne te stralen.

Ook andere Rode Duivels, onder wie de broers Hazard, én enkele Red Flames laten zich in hun beste kerstvoetbalpak zien. Als je hiervan niet in de kerstmodus raakt…

It's beginning to look a lot like Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2021