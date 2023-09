Charles De Ketelaere is twijfelachtig voor topper met Atalanta tegen Juventus

Atalanta Bergamo kan op zondag 1 oktober in de topper van de zevende speeldag in de Serie A tegen Juventus mogelijk niet rekenen op Charles De Ketelaere. De 22-jarige Rode Duivel sukkelt volgens Italiaanse media met een spierblessure in de quadriceps.

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini gaf zaterdag op zijn persconferentie aan dat hij de training van zaterdagnamiddag afwacht. “Ik ben optimistisch gestemd”, zei hij. “Gisteren was ik nog negatiever. We wachten de training van deze namiddag af. Ik breng Charles alleen als hij fit is. En als hij tot de selectie behoort, zal hij zeker ook spelen.”

De Bruggeling liep zijn blessure woensdag op in de competitiewedstrijd bij Hellas Verona (0-1). Hij stond er de hele tweede helft op het veld.

De huurling van Milan is de voorbije weken goed begonnen aan zijn avontuur in Bergamo. In zeven wedstrijden zit hij aan twee goals en twee assists. Vorig seizoen lukte het hem bij Milan in veertig wedstrijden niet om te scoren.

In de tussenstand in Italië is Atalanta voorlopig vierde, met twaalf punten na zes wedstrijden. Tegenstander Juventus telt als derde een puntje meer.

(Belga)