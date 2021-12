Charles De Ketelaere en Tessa Wullaert schitteren op hilarische kerstkaartjes

Ho ho ho, de feestdagen komen eraan en dat hebben ze bij de Koninklijke Voetbalbond geweten. De Rode Duivels en Red Flames trokken hun beste kerstoutfit aan en poseerden voor de camera. Ook de West-Vlamingen mogen niet ontbreken. Club Brugge-spits Charles De Ketelaere zag er aan de zijde van Kevin De Bruyne nog nooit zo schattig uit. Tessa Wullaert en haar ploeggenote van bij Anderlecht, Laura De Neve staan model in matching kerstpyjama’s.

Onder het motto ‘It’s beginning to look a lot like Christmas’ heeft de voetbalbond een reeks grappige kerstkaartjes voorgesteld.

Enkele Rode Duivels laten zich er van hun beste kant zien. Onder hen ook Charles De Ketelaere van Club Brugge. Hij staat samen met Kevin De Bruyne te stralen. Ook andere Rode Duivels, onder wie de broers Hazard, én enkele Red Flames laten zich in hun beste kerstvoetbalpak zien. Als je hiervan niet in de kerstmodus raakt…

De ‘making of’ zal binnenkort onthuld worden op de sociale mediakanalen van de Belgian Red Devils en de Belgian Red Flames.

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Devils

© Belgian Red Flames

© Belgian Red Flames

© Belgian Red Flames

© Belgian Red Flames

© Belgian Red Flames

It's beginning to look a lot like Christmas! ❄️⛄ pic.twitter.com/YHvgvDvGbd — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 20, 2021



Voor wie nog een origineel kerstkaartje zoekt, één adres: https://www.rbfa.be/en/download-our-red-devils-christmas-cards