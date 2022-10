Champions League-sprookje blijft duren: Club Brugge verslaat nu ook Atlético Madrid

Het Europese sprookje in de Champions League blijft maar duren. Na zeges tegen Leverkusen en Porto pakte Club Brugge nu ook de scalp van Atletico Madrid. Negen op negen en nog geen goal geslikt. Europees overwinteren in de Champions League kan nu toch niet meer mislopen?

Club Brugge begon vol vertrouwen aan de partij, kon ook moeilijk anders na twee overwinningen en twee clean sheets. Defensief recupereerde Hoefkens Sylla, de held van de openingswedstrijd tegen Leverkusen. Buchanan werd beloond voor zijn prima invalbeurt en goal tegen Mechelen en kwam voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Redding Mignolet

Atletico Madrid, een moeilijk te bekampen tegenstander. Een ploeg die je laat geloven dat er meer in zit en dan genadeloos toeslaat op de counter. Een ploeg die er een hekel aan heeft om zelf het spel te maken en bijgevolg nam Club Brugge zelf het commando. Het openingskwartier was moordend en bij momenten hapten de Spanjaarden naar adem. Ook Rode Duivels Witsel en Carrasco moesten het spel ondergaan, zonder uitgespeelde kansen echter. En plotsklaps waren ze daar, één vlijmscherpe pas doorheen het centrum en Griezmann kwam oog in oog met Mignolet. Maar Big Si valt nu eenmaal niet te passeren in de campagne, een hernieuwd contract tot 2026 als beloning voor zijn daadkracht.

Verdiende voorsprong

Vervolgens werd het even minder, Brugge nam zelf wat gas terug en ook de combinaties verliepen iets minder vlot. Tien minuten voor rust werden de aanvallende intenties van de thuisploeg beloond. Jutgla mocht te eenvoudig op wandel trekken in de grote rechthoek en zijn voorzet werd van dichtbij in doel gelopen door Sowah. Sowah, de man die nog geen competitiegoal kon scoren voor Brugge, maar inmiddels wel zijn tweede in de Champions League verzilverde. Club Brugge met een verdiende voorsprong de rust in.

Jutgla tegen landgenoten

Ferran Jutgla maakte er in de tweede helft 2-0 van. © KURT DESPLENTER BELGA

De Spanjaarden moesten afstappen van hun geliefkoosde spel en dat leverde meteen een paar warme momenten op. Zo trapte Griezmann in het zijnet. Ook Brugge kreeg meteen een dot van een kans, de volley van Jutgla was echter te centraal om Oblak te bedreigen. Uitstel van executie want de dubbele voorsprong kwam er toch. Jutgla, uitgerekend hij die zich zo graag wilde tonen tegen een Spaanse tegenstander, kreeg de bal met een gelukje aangespeeld en zijn plaatsbal liet Oblak dit keer wel kansloos. Jan Breydel ontplofte, Carl Hoefkens bleef er zoals steeds onbewogen bij.

Waar velen vreesden voor een saaie partij werd met de minuut opwindender. Atletico kreeg een strafschop na een lichte overtreding van Nielsen. Griezmann trapte staalhard op de lat. Nog geen halve minuut later scoorde de Fransman wel met een prima knal, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. Brugge ontsnapte twee keer in een kleine minuut tijd. Het zijn voetnoten in alweer een magische Champions League-avond. Negen op negen, nog geen goal geslikt. Mannaert en Verhaeghe kunnen al beginnen nadenken wie ze graag zouden loten bij de laatste zestien.