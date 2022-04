CFC The Complex is kampioen na 2-8-zege op FC Octopussy: “Een terechte winnaar, daar is iedereen het mee eens”

In de hoogste afdeling van de Amateursport is The Complex vrij vlot kampioen geworden in de uitmatch tegen FC Octopussy, dat in de algemene rangschikking één punt minder telde. FC Octopussy kreeg kans om zowel de beker als de titel te winnen, maar nu hebben ze enkel nog zicht op de beker.

“Het werd een spannende eerste helft, maar na de rust leek de match vrij vlug gespeeld”, aldus erevoorzitter van de Amateursport, John Naeyaert.

“Beide ploegen leken aan elkaar gewaagd, maar vooral gastspitsen Gianni Longueville en Robby Gheldof toonden zich vrij gevaarlijk voor de kooi van een goed keepende Cedric Van Mullem. Na een kwartier knalde Kevin Van Nieuwenhuyse op het lokale doel, maar met de rebound opende Nils Van Maele de stand. Nochtans bleef Van Mullem imponeren op een vrijschop van Van Nieuwenhuyse.”

“Bij een doorbraak van Octopussy kende Di-Mateo Dobbelaere minder succes, toen hij de lat op zijn weg vond. Aan de overzijde redde Van Mullem nog pogingen van Robby Geldhof en Nils Van Maele, maar moest zich voor de tweede keer gewonnen geven toen Gianni Longueville hard uithaalde en de rebound bij Geldhof belandde, die de score verdubbelde.”

Weinig spanning

Kort na de rust knalde Gianni Longueville een vrijschop vlot binnen, nadat een mooie lokale aanval van Dobbelaere op de staander belandde. Gastploeg Complex ging door en liep verder uit. Octopussy leek terug te komen toen Dario De Cuyper in de fatale zone werd neergelegd en de elfmeter zelf binnen trapte. “Na deze strafschop stond er geen maat meer op de gasten”, aldus voorzitter Amateursport Patrick Van Nevel.

Er vielen nog doelpunten van Gianni Longueville,Yentl Destlet en Geldhof. “Complex stevende recht op de titel af ondanks het feit dat Octopussy nog even de stand kwam milderen. Al bij al een mooie match, dat al vrij vroeg een winnaar aanduidde, zodat de toeschouwers meteen doorhadden dat The Complex een verdiend kampioen zou worden”, aldus Van Nevel.

(Regi)