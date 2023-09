Ceres aanspreekpunt Integriteit bij KFC Lichtervelde: “Een delicate opdracht”

Het is Voetbal Vlaanderen menens wat de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag betreft. Elke club moet vanaf volgend seizoen een aanspreekpersoon Integriteit (API) aanstellen. Deze persoon is een laagdrempelig aanspreekpunt waar iedereen die betrokken is bij de club terechtkan met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of racisme. De API zorgt ook voor een duidelijke opvolging van incidenten.

Bij KFC Lichtervelde is Ceres Platteeuw (53) uit Gits bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.

“Mijn zoontje van twaalf voetbalt ondertussen twee jaar bij KFC Lichtervelde. Hij wordt er werkelijk heel goed opgevangen. Als ik zie hoe graag hij voetbalt en wat die mensen allemaal voor hem doen, wou ik de club heel graag helpen door deze taak op mij te nemen. Het is een engagement dat wellicht gemakkelijk combineerbaar is met mijn werk en mijn gezin”, aldus Ceres Platteeuw.

Cursus volgen

De aanspreekpersoon Integriteit heeft een niet onbelangrijke verantwoordelijkheid en krijgt taken die heel duidelijk omschreven zijn. Daarom organiseert Voetbal Vlaanderen een online cursus om de mensen die deze functie op zich nemen goed en duidelijk te informeren. “Ik zal deze cursus met plezier volgen, want ik besef maar al te goed dat het een delicate opdracht is. Binnen de club is nog nooit grensoverschrijdend gedrag gesignaleerd, maar je weet maar nooit. Professioneel ben ik niet vertrouwd met deze materie, maar ik zal mijn taak heel ernstig opnemen. Ik heb wellicht het voordeel dat ik vrij onbekend ben in Lichtervelde en geen bestuurslid ben van de club. Hierdoor is de drempel om me eventueel te contacteren eerder laag.”

Ceres Platteeuw hoopt uiteraard dat ze als API niet al te vaak geconsulteerd of aangesproken zal worden. “Als ik gecontacteerd word, zal ik eerst aandachtig luisteren en vooral niet dramatiseren. Ik ben geen therapeut en zal zeker doorverwijzen als dat nodig is. Binnenkort wordt bekend gemaakt dat ik de API van KFC Lichtervelde ben en kan iedereen indien nodig me aanspreken om grensoverschrijdend gedrag te melden.” (PDC)