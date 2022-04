Cercle Brugge verlengt contract van Lucca Lucker met een jaar

Lucca Lucker, een 21-jarige linksachter uit de eigen jeugdopleiding van Cercle Brugge, had een contract tot juni 2022, met een optie op een bijkomend seizoen. Die optie werd nu door groen-zwart geactiveerd zodat de Bruggeling één seizoen langer bij Cercle blijft.

Lucker begon in februari opnieuw bij de beloften van groen-zwart te voetballen, want 2021 was voor hem een jaar om vlug te vergeten. In maart geraakte hij zwaar geblesseerd aan de knie, iets waar je als jonge, beloftevolle voetballer het meest voor vreest en zo de aansluiting met de top verliest. Tijdens een actie op training zette Lucca zijn linkerbeen verkeerd, met als gevolg: een gescheurde meniscus en kruisband, plus de laterale band die door was.

In juni volgde een tweede operatie aan de meniscus en in augustus moest hij omwille van een bacterie in de knie nog eens onder het mes. Het werd dus een zeer lange revalidatie voor Lucca die veelal op de linkerflank wordt uitgespeeld. Hij voetbalde bijna zijn ganse jeugd bij groen-zwart met uitzondering van de twee seizoenen toen hij voor de U16 en U17 van Club Brugge uitkwam. Toen Cercle naar de Jupiler League promoveerde keerde Lucca terug naar groen-zwart.

Een maand na zijn blessure kreeg Lucker een verlenging van zijn contract voor het voorbije seizoen, met een jaar optie. Dat was toen een mooi gebaar van groen-zwart. En die optie werd nu dus gelicht. (ACR)