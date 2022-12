Cercle Brugge in tweede verlenging uitgeschakeld in de Croky Cup

Cercle Brugge was in de achtste finales van de Croky Cup op bezoek bij AA Gent lang de evenknie van de Buffalo’s. Maar na het niet afmaken van de kansen en een tweede gele kaart voor Deman geraakte groen-zwart in de tweede verlenging moegestreden en zorgde de thuisploeg via Cuypers voor het doelpunt van de kwalificatie. Fofana maakte er helemaal in het slot nog 2-0 van.

Weinig verrassingen in beide opstellingen. Opvallend bij de thuisploeg was dat Roef niet tussen de palen stond. Hij was immers vorig seizoen de held tijdens het Gentse bekeravontuur dat in het Koning Boudewijnstadion eindigde met winst. In zijn plaats stond Nardi, gewezen doelman van Cercle. Aan de overzijde was het de Braziliaan Warleson die opnieuw in de beker het Brugse doel mocht verdedigen. Voor het overige geen wijzigen en dus koos Muslic voor zijn type-elftal.

Dit in vergelijking met een goede maand geleden tijdens de bekerwinst tegen Beerschot. Toen leek de Oostenrijker toch wat de roteren, met Francis, Kehrer, Gboho en Van der Bruggen in de basis. Zelfs die laatste verscheen nu tegen zijn ex-ploeg in de Ghelamco Arena niet op het scheidsrechterblad. Sneu voor de middenvelder die eerder liet verstaan begrip te hebben voor de situatie als bankzitter en niet meteen naar een andere ploeg leek uit te kijken. Benieuwd of dit nu met het wintermercato in zicht nog zo zal zijn.

Weinig kansen

Muslic maakte er geen geheim van dat ook de bekercampagne voor Cercle het seizoen nog meer kleur kon geven. De Vereniging zorgde in de eerste helft voor hoge druk en kwam dicht bij een goal: Deman zag zijn poging van dichtbij op de lat strandden. Zo close kwam de bekerhouder na de eerste 45 minuten zelfs niet bij een doelpunt. Als favoriet kon de thuisploeg amper kansen afdwingen. Groen-zwart kon bij een 0-0 dan ook tevreden naar de kleedkamer trekken.

Cercle deed het in de tweede helft zelfs nog beter en had toch een aantal goede mogelijkheden. Zo was Somers een paar keer dicht bij de openingstreffer en had Nardi een wereld save in huis op een poging van op zo’n twee meter van Denkey. Gent kon daar niet zoveel tegenover zetten. Een goal werd wel wegens buitenspel afgevlagd en zo kreeg het weinig opgekomen publiek, met toch een vijfhonderd Brugse fans, nog verlengingen voorgeschoteld.

Verlengingen

In die eerste verlenging gebeurde er niets. In de tweede wel, zij het in het voordeel van de Buffalo’s. Hauge bediende Cuypers en hij zorgde tegen tien Cerclespelers, na een tweede geel voor Deman, voor de verlossing. Fofana maakte helemaal in het slot via het been van Decostere zelfs nog de overdreven 2-0. Cercle sprong onzorgvuldig met de kansen om en verkeek zo een kans op misschien wel een verdiende kwalificatie. Groen-zwart kon de stunt van in de competitie (3-4 winst) niet herhalen en gaat net als vorig seizoen op KV Mechelen diep in de verlengingen uit de Belgische beker. (ACR)