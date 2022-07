Cercle Brugge houdt enkele spelers thuis van de zomerstage

Cercle Brugge is maandag niet met de voltallige spelerskern op stage vertrokken.

Doelman Thomas Didillon blijf langer trainen met AS Monaco. Meer zelfs, hij trok met de eigenaar van Cercle op stage naar Lagos, in het zuiden van Portugal. Volgens Cercle heeft dit te maken binnen de synergie die beide teams hebben. Dimitar Velkovski en Franck Kanouté bleven in Brugge. Voor beiden, nog onder contract bij groen-zwart, wordt naar een oplossing gezocht. Mikael Maden zijn testperiode is voorbij. De Noorse middenvelder mocht ondertussen beschikken.

De nieuwe spits, de Japanner Ayase Ueda, is zaterdagavond in Brugge neergestreken. Hij heeft zijn medische testen achter de rug, maar hij kan pas bij de groep aansluiten van zodra de juiste papieren in orde zijn. En dat is nu nog niet geval.

Uiteindelijk maakten 27 spelers de verplaatsing naar het Zuiden van Frankrijk. Cercle verblijft in Nice waar men maandagmiddag om 12.30 uur in het hotel is toegekomen. Er wordt de ganse week gebruik gemaakt van alle trainingsfaciliteiten op La Turbie, het trainingscentrum van AS Monaco. Er wordt een tot twee keer per dag getraind, om 10 uur en of 18 uur. Zaterdag in de voormiddag is er een oefenwedstrijd gepland tegen Nice. Wellicht komt er tussenin nog een groepsactiviteit, maar dat hangt af van de weersomstandigheden. (ACR)